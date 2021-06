Oriana Sabatini contó como conoció a Dybala

Oriana Sabatini fue la invitada especial de Jay Mammon en el programa Los Mammones y allí contó como fue que conoció a su pareja, el futbolista de la Juventus, Paulo Dybala. "Me mandó un Whatsapp, yo no sabía quién era. Mis amigas me dijeron que era un tenista hasta que mi papá me ubicó. Nunca me había hablado un futbolista, por eso me pareció raro. Él me preguntó si algún día podía invitarme a comer algo", contó.

Además Oriana explicó su relación con las redes sociales: "Lo de las redes lo inventa la gente porque hoy en día das un like y ya estás casado y con hijos. Nos gustábamos, pero tampoco era para empezar una relación. Es que lo conocía cara a cara. Nos conocimos bastante después porque yo estaba con mi trabajo y él no estaba tanto en Argentina. Yo venía de cortar con Julián Serrano, el encuentro fue con nuestros amigos".

La cantante dijo además, que espera la propuesta de casamiento del futbolista: "Miro propuestas de casamiento por Internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase... Yo espero a me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo. Ahora estamos bastante tranquilos", dijo.