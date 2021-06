Operativo #FreeBritney para que la justicia retire la tutela sobre Britney Spears

Luego de la impactante declaración de Britney Spears frente la corte en los Estados Unidos, pidiendo que se la libere de la tutela que la tiene bajo el mando patrimonial y personal de su padre hace 13 años, nació el movimiento #FreeBritney, que alega que está retenida contra su voluntad.

Las expectativas más altas deben haber quedado cortas respecto del discurso de la cantante. En un emotivo y frustrado monólogo de 25 minutos, la artista de 39 años pidió a la corte que pusiera fin a la tutela "abusiva" y dijo que los responsables de hacerla cumplir, incluido su padre, Jamie Spears, "deberían estar en la cárcel".

La tutela se instituyó en 2008 después de que Spears experimentara un período de mala salud mental. Los abogados de Jamie Spears han afirmado que él le salvó la vida al colocarla bajo el acuerdo, que generalmente se usa para proteger los intereses de las personas con enfermedades mentales que no pueden defender sus propios intereses.

Pero los partidarios de #FreeBritney, junto con defensores legales y miembros del Congreso, han cuestionado la idoneidad del arreglo en el caso de Spears, señalando que sus años posteriores de trabajo a alto nivel, incluidas varias residencias en Las Vegas, no indicaron su necesidad. Britney Spears llega a los MTV Video Music Awards 2016 en Nueva York.

Britney Spears en los MTV Video Music Awards 2016 en Nueva York. La acusación más impactante de Spears fue que sus conservadores le habían impedido quitarse el DIU (dispositivo intrauterino) para tener un bebé y casarse con su novio de cinco años, Sam Asghari, un actor.

“Este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo porque no quieren que tenga más hijos”, dijo a la corte por teléfono. Spears tiene dos hijos con su exmarido Kevin Federline: Sean Preston, de 15 años, y Jayden James, de 14 años. El presidente y director ejecutivo de Planned Parenthood Federation of America, Alexis McGill Johnson, emitió una declaración en apoyo de los derechos reproductivos de Spears.