Omar Sued: "No se puede bloquear una villa, es una locura plantearse cerrar el barrio 31"

Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de infectólogia habló por Radio Continental – con Diego Schurman - Buen Día Continental

"El problema de los contagios está en AMBA, Chaco y Río Negro. En ciudad de BsAs comenzaron a estabilizarse los casos"

"Nosotros somos partes de la sociedad, mi hijo no puede ir a la escuela, mi mujer no puede trabajar. Hay situaciones que estamos sufriendo todos. No es un ejercicio macabro de los infectólogos"

"Llegamos muy tarde, es una situación que se pone de manifiesto con la pandemia. Ojalá que cuando esto termine hagamos un esfuerzo para que la gente viva dignamente"

"No se puede bloquear una villa de 50 mil personas, hay muchos que tienen que salir para poder trabajar. Es una locura plantearse cerrar villa 31"

En algunos lugares se está proponiendo una cuarentena inteligente, es decir volver a la tareas durante periodos cortos. Sólo sería posible si hay una capacidad logística de poder controlar todos los casos que aparecen"

"En las reuniones que tenemos jamás no abrazamos, le pedimos al presidente Alberto Fernández que se cuide"

"Hoy menos del 25% de la camas de terapia está ocupadas"