Netflix invierte en el éxito de las series turcas

Netflix ademas de Hakan cuenta con otra series turcas como: 50 m² (estrenada en enero y con posible renovación) y “Nos conocimos en Estambul” (estreno 2020) entre otras series que han tenido gran repercusión en públicos de todo el mundo.

Turquía es el segundo país del mundo que más exporta ficción televisiva plagada de escenarios atractivos que incluyen los palacios y las calles de Estambul y la belleza ecléctica del estrecho del Bósforo.

La idea para este 2021, es potenciar aún más el contenido original con acento turco y ya ha empezado a trabajar en la producción de varias series que, previsiblemente, verán la luz en los próximos meses.

Con ficciones de lo más variadas que abarcarán gran cantidad de géneros que nos llevarán a viajes en el tiempo, en “Midnight at the Pera Palace”; una mujer de la limpieza convertida en asesina, en “Fatma”; una epidemia lingüística, en “Hot Skull”, y una 'sitcom', “Ersan Kuneri”, protagonizada por el cómico turco, Cem Yilmaz.

La directora de contenido de Netflix para Turquía, Pelin Distas, explicó "Creemos que Turquía es uno de los principales centros creativos de grandes historias que pueden tener repercusión en todo el mundo".

En esta línea, Distas ha señalado que desde Netflix se sienten muy orgullosos de poder "aumentar la inversión" en Turquía para poder "seguir compartiendo sus historias auténticas" dentro y fuera del país.

Te damos un detalle de las nuevas producciones que pronto te vas a encontrar en el catálogo de Netflix.

“HOT SKULL” (“SICAK KAFA”) Serie inspirada en la novela Sicak Kafa, de Afsin Kum, publicada en 2017, que presenta un futuro distópico, en el que una terrible epidemia provoca una locura desmedida en sus víctimas que se ven afectados a través del habla y las palabras. El único ser sobre la faz de la Tierra que parece inmune ante la epidemia es un antiguo lingüista llamado Murat Siyavus, que ha vivido oculto en un refugio durante los últimos años de su vida.

“THE CLUB” (“KULÜP”) Producida por O3 media, la serie se desarrolla en la década de los 50, y sigue a Mathilda, una mujer que tras salir de prisión empieza a trabajar en un conflictivo club nocturno, para conseguir ingresos de forma rápida. Mientras intenta llevar lo mejor que puede las duras exigencias de su jefe, Mathilda descubre que tiene una hija, llamada Rashel, a la que trata de acercarse no sólo para recuperar el tiempo perdido, sino también para protegerla.

“FATMA” La serie cuenta como protagonista con Burcu Biricik, una de las actrices más populares de Turquía. Biricik interpreta a Fatma, una mujer de la limpieza, de 35 años de edad, que busca desesperada a su marido, Zafer, que ha desaparecido después de salir de prisión. En mitad de esta situación, Fatma comete un asesinato no premeditado, del que nadie sospecha, excepto los socios de su esposo. Lo que no esperaba Fatma era sentirse tan aliviada con su nueva identidad de asesina invisible. Un rol perfecto para moverse en el mundillo de Zafer.

“MIDNIGHT AT THE PERA PALACE” Netflix también ha anunciado la producción del drama Midnight at the Pera Palace. La ficción es una adaptación de la novela homónima de no ficción escrita por Charles King y estará producida por Karga Seven Pictures Turkey. Los ocho episodios, en los que se dividirá, siguen a una periodista llamada Esra, que viaja al pasado de forma inesperada. A Así se encuentra inmersa en mitad de una conspiración política contra Mustafa Kemal Ataturk, el fundador y presidente de la primera República de Turquía. En pleno comienzo del siglo XX.

“THE UYSALS” (“UYSALLAR”) Esta ficción girará en torno a Oktay Uysal, un arquitecto que comienza a vivir una doble vida, lejos de su familia. Lo que no se imagina es que no es el único miembro de su núcleo familiar que guarda un importante secreto.

“ERSAN KUNERI” El cómico turco Cem Yilmaz es el creador y director de esta 'sitcom' que contará con una temporada inicial de ocho episodios. La trama se desarrolla en la década de los 70, en pleno auge del cine para adultos. Una industria en la que uno de sus actores, al que dará vida el propio Yilmaz, empieza a ser reconocido en su entorno, como conscuencia de sus característicos y peculiares ojos.

“FORTY RULES OF LOVE” Forty Rules of Love adapta la novela homónima de Elif Shafak, publicada en 2009, traducida a más de 37 idiomas en todo el mundo. De su argumento se sabe que ha sido descrita como "una novela dentro de una novela", y que abordará dos historias paralelas: la del poeta místico persa, del siglo XIII, Rumi, y la de una solitaria ama de casa llamada Ella. La conexión que exite entre ambos aún es un misterio que la plataforma prefiere seguir manteniendo en secreto. Netflix también As the Crow Files, creada por Meric Acemi.

Una serie, que estará dividida en ocho episodios, en la que se abordan las diferencias que existen, principalmente a nivel tecnológico y empresarial, entre los individuos de la generación X y los de la generación Z y una ficción tendrá como punto de partida una catástrofe natural, cuyo origen trata de descubir un grupo de científicos a bordo de un submarino La inversión es grande y abarca títulos de todos los géneros. La competencia por el inmenso negocio de los streaming continúa y parece que este año tendrá acento turco, a medida que se vayan produciendo los estrenos los iremos informando por Continental.

Hernán Pablo Méndez Instagram @elcoloradomendez