NBA: Deck no para de crecer en Oklahoma City Thunder, sumó 16 puntos en 16 minutos

Las actuaciones de Gabriel Deck fueron en franco aumento desde su llegada. Su primer partido auguraba cosas grandes, pero quizás no tan rápidamente. Sin embargo, en un puñado de juegos se transformó en uno de los jugadores más importantes de su equipo.

Oklahoma City Thunder perdió 103 a 99 contra Sacramento Kings, pero el argentino anotó 16 puntos, bajó tres rebotes y dio tres asistencias. Los números del “Tortu” son realmente destacados en un equipo sin figuras al que todo le cuesta mucho. Fue el jugador que menos minutos estuvo en cancha y aún así el segundo que más puntos aportó y el tercero que más asistencias dio.

El Thunder es el cuarto peor equipo de la temporada, contemplando las dos conferencias. Sumó 21 victorias y 45 derrotas a lo largo del año, por lo que sus malos resultados son esperables. Más desde que hace unos meses adoptaron la política de no poner a los basquetbolistas con más renombre de la franquicia, con los que ya no obtenían buenos rendimientos, para darle rodaje a los más jóvenes para construir de cara a futuro. En ese marco, el alero Darius Bazley, de 20 años, y el base Luguentz Dort, de 22, son de lo mejor del equipo, aunque claramente no les alcanza.

Pero, para un equipo en desarrollo, el aporte del argentino es fundamental. Tras dos derrotas claras en sus primeros partidos, especialmente frente a Indiana Pacers contra quien el equipo perdió por 57 puntos, OKC levantó el nivel y estuvo cerca en los dos últimos juegos.

En el duelo anterior contra Phoenix Suns, el equipo con mejor récord de la temporada, perdieron solo por tres, con un aporte de 11 puntos, tres rebotes y tres asistencias de Deck. Y en este último, frente a los Kings, estuvieron cerca de una remontada muy importante. De hecho, se impusieron por ocho en el último cuarto. Claramente, el entrenador Mark Daigneault lo lleva de a poco dado que recién ingresa a la liga y apenas tuvo un puñado de entrenamientos con sus compañeros.

Además, el objetivo de la temporada, a esta altura, no es sumar triunfos. Sin embargo, el aporte del santiagueño es tan importante y tan variado, ya que maneja prácticamente todos los registros del juego ofensivo y es durísimo en defensa, que definitivamente va a sumar más minutos en sus partidos a la brevedad.