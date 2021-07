Nació el "no larretismo" en la Provincia de Buenos Aires

Que en cuanto la UCR encontrara un par de candidatos potables iba a empezar a fagocitarse a Juntos por el Cambio desde adentro, era previsible. La misma alianza que le sirvió para salvarle la vida en 2015, es la que hoy empieza a conquistar poco a poco, de la mano de Martín Lousteau primero y ahora de Facundo Manes también.

Lo que no era tan previsible era que la aparición de un candidato radical con ciertas chances, originara el nuevo movimiento provincial que podríamos llamar el "no larretismo", porque nuclea a todos los dirigentes del espacio, indignados porque el jefe de gobierno porteño, cruzó la General Paz "a lo guapo".

Horacio Rodríguez Larreta cambió su forma de actuar ni bien logró evitar la candidatura de Patricia Bullrich en Ciudad de Buenos Aires, e impuso a María Eugenia Vidal. Inmediatamente, postuló a Diego Santilli en Provincia y busco cercenar a cualquier otro. Ahí empezó la indignación.

Joaquín De la Torre, ex intendente de San Miguel, pata peronista provincial de Juntos por el Cambio, se indignó de entrada y lo grito a los cuatro vientos y en cada nota periodística que se le hizo: Santilli no es de acá, Larreta que se ocupe de la Ciudad.

Emilio Monzó, también peronista habló menos, pero todas las funtes indican que ya cerró. Iría tercero en la lista de Manes. Encima, Margarita Stolbizer aportaría mañana, su partido Gen, a la alianza JxC, y sería la segunda candidata a diputada nacional.

Otra sorpresa: se sumaría en estos días Esteban Bullrich. El senador también viene del radicalismo. Se fue con Ricardo López Murphy (vaya paradoja) a Recrear en 2003, después la ganó la interna al propio Bulldog, y se llevó al partido a la alianza inicial con Macri, llamada PRO.

La lista radical, transformada en la lista de los "no larretistas" podría formar así: Facundo Manes, Margarita Stolbizer, Emilio Monzo, Silvana Revilla (vicepresidente UCR de la Provincia), Joaquín De la Torre, en los primeros cinco lugares.

La incógnita es que hará Jorge Macri, maltratado y apuntado por Larreta para que no compita con Santilli. Si lo doblega como a Bullrich, podría no presentarse, si lo doblega mas que a Bullrich tal vez consiga que vaya en la lista por debajo de Santilli. Si no lo doblega, podría encabezar una tercera lista.