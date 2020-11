Mundo Maradona: el día que no le atendió el teléfono a Putin porque estaba oyendo chamamé "Ahí me di cuenta de con quién estaba. Encima cortan y Diego comenta 'Está loco éste, me llama un domingo a la tarde'", recordó Diego Gutiérrez acordeonista y chamamecero.

Imagen Ilustrativa. Foto: Continental