Moni Argento se cansó de María Elena: "Erica Rivas es una mujer con muchos problemas"

Moni Argento se hartó de María Elena, y era hora. La actriz protagonista de "Casados con Hijos", Florencia Peña, se cansó de las acusaciones de Erica Rivas, quien hacía un papel secundario personificando a María Elena Fuseneco en la misma tira, y que fue convocada para hacerlo en el teatro.

Rivas, amparándose en un discurso feminista, se bajó de la obra con todo tipo de acusaciones y Peña salió a defender a sus compañeros de elenco. “Lo único que te voy a decir es que nosotros hicimos muchísimo para que ella esté. Me sorprende. Nos hemos juntado a tomar café. Yo tengo una mirada feminista sobre la vida, no lo tengo que explicar. El libro no tenía nada que fuera a generar controversia ni nosotros íbamos a atacar a las mujeres”.

Peña siguió descargándose: “Entendemos que haciendo ese programa estamos haciendo una crítica per se. Nada de lo que sucede es literal. Nos reímos del machismo. Es como tratar de modificar a Homero. Pepe es el típico macho argento. Ella es una mujer con muchos problemas", sentenció.

Para concluir la actriz dijo que: "Yo creo que acá hubo una cuestión de elección, de decidir de alguna manera por una cuestión de que no acordaba y yo lo respeto. Respeto absolutamente que alguien no acuerde con lo que se iba a hacer”, suavizó luego Peña.