Miguel Schiariti: "Es ridículo pensar que la carne va a subir 40%, la gente no va a convalidarlo" "No hay ninguna posibilidad de un aumento así en las próximas semanas. Con la devaluación, el sueldo perdió 13% de su poder de compra: la gente no va a convalidar semejantes subas"

Imagen Ilustrativa. Foto: Continental