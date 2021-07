Melina Pitra negó haber participado de la fiesta sexual que denunció Cinthia Fernández

Otra vez, Cinthia Fernández rompió todo. En el programa del que es panelista, Los Angeles de la Mañana le dijo al conductor, Angel De Birto, que en todos los reality hay sexo, y puntualizó: “En el Patinando pasaba...”.

Por si quedaban dudas, Cinthia fue por todo: “Sí, en la fiesta de la inauguración de la foto. Ni me hablés de esa noche... Yo me enteré todo el último día, que se enfiestaron todos en una pileta, todos contra todos, y después hubo unos quilombos porque hubo unos cruces que no estaban habilitados porque había parejas de novios”.

Varias participantes de ese reality y también de aquella foto y que estuvieron en la supuesta fiesta, salieron a contrastarle, entre ellas Melina Pitra, modelo y esposa del arquero Fabian Assman.

Pitra dijo que: "Estoy segura de que Cinthia no se refirió a mí porque somos amigas y tenemos la mejor. Yo en esa época estaba de novia y de hecho me fui a dormir re temprano. No tengo idea a qué se refirió, pero quizás algo qué pasó en mi ausencia seguro”, manifestó dándose por desentidad, aunque Fernández se había referido a que "había algunos que estaban de novios".

"Seguramente Bam Bam terminó con alguien: si se agarraba todo lo que se le cruzaba. Si pasó algo habrá sido en la habitaciones, en la pileta no lo creo, así delante de todo el mundo... Aparte, había cámaras por todos lados”, siguió tratando de despegarse Pitra.

Respecto de Pitra, concluyó: “Estoy segura de que no quiso involucrarme”. Tal vez no quiso, pero en definitiva lo hizo.