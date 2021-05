Mbappé tiene serias chances de perderse el partido contra el Manchester City

El Paris Saint-Germain se llevó un duro golpe en el partido de ida de las semifinales de la Champions League frente al Manchester City. El conjunto francés jugó un excelente primer tiempo en el Parque de los Príncipes, pero en la segunda mitad se vino abajo y perdió el partido. La ilusión de dar vuelta la serie de visitante, con el nivel mostrado en la primera parte en París, sufrió un grave revés.

La gran figura y goleador, Kylian Mbappé, sufrió una contractura en su pantorrilla derecha, no evolucionó como se esperaba y tiene serias chances de perderse el partido de vuelta de este martes.

El delantero no jugó en el encuentro del último fin de semana por la Ligue 1. Dado que a dicho torneo le faltan tres fechas y el PSG se ubica segundo a un punto del Lille, que es el líder, el entrenador arriesgó a un par de sus jugadores más importantes como Marquinhos o Neymar, pero guardó a otros como Ángel Di María o Marco Verrati. Por eso, la ausencia del campeón del mundo, que no estuvo ni en el banco de los suplentes, no fue llamativa.

Incluso, tras el encuentro, Mauricio Pochettino fue consultado por la situación del velocísimo atacante y el argentino arrojó tranquilidad. “Será evaluado día a día, pero pienso que podrá jugar”, afirmó el DT por entonces. Pero, más recientemente, contó que todavía no decidieron qué hacer con el futbolista y que la decisión va a tomarse este mismo martes.

Además, en el paso por el aeropuerto de París para emprender el viaje a Manchester, Mbappé mostró dificultades para caminar a partir del problema en su pierna derecha. Si bien el futbolista está dispuesto a arriesgar todo lo necesario, no iría desde el arranque y de acuerdo al resultado, el rendimiento y como se sienta en las horas previas al duelo, el cuerpo técnico analizará si incluirlo o no en el segundo tiempo.

El gran jugador francés tiene en el recuerdo no tan lejano la primera actuación consagratoria de su carrera en el estadio en el que su equipo jugará mañana. Con 18 años, fue clave en la derrota de su equipo por entonces, el Mónaco, 5 a 3 frente al Manchester City. Marcó un gol y estuvo imparable. A partir de ese resultado, y del 3 a 1 a favor de la vuelta, donde también tuvo una actuación descollante y convirtió otro gol, el equipo monegasco eliminó al inglés de la Champions League 2017.

A pesar de la enorme cantidad de figuras que tiene el PSG, la baja de Mbappé es sumamente importante. Si no puede estar, la responsabilidad caerá aún más en Neymar, a pesar de la ayuda con la que pueda contar de parte de Di María y Verrati de la mitad hacia arriba. Por otro lado, la ausencia del goleador podría abrirle la puerta a Mauro Icardi, que competirá con el joven Moise Kean por un puesto.