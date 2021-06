Matías Alé aprobó el romance de su ex: "yo también me enamoraría del alemán"

Todo aquel que haya visto el partido de la final de la Champions League que jugaron el Liverpool y el Real Madrid, que el Merengue ganó por 3 a 1 podría haber concluido que Loris Karius "no tiene manos". El arquero alemán del equipo inglés se "comió" dos goles que no son de un arquero profesional. Papelón.

Pero a juzgar por las fotos con la cordobesa Maria del Mar Cuello Mollar, las manos le habrían crecido al estilo Deadpool. El hecho es que el arquero y la modelo, ex esposa de Matías Alé, fueron descubiertos navenga juntos en un yate en el Mediterráneo.

Al respecto, Alé fue contundente: "Ya está, ya pasó... Duramos dos meses. Me casé en octubre y en noviembre me internaron. No sé qué me pasa. Es lo mismo que me pasa con un montón de ex. Yo la pasé bien, duramos poco pero la pasé bien”, explicó.

“Vos pensá, ella está con el alemán en Grecia. Facha, flaco, barco, y yo estoy acá en Niceto Vega. Y soy todo esto. Yo me enamoré del alemán”, dijo entre risotadas.

Por otro lado, también opinó Sophia Thomalla esposa del arquero que dijo que ya estaban seprados hace algun tiempo: “Por supuesto que yo también vi las fotos. Y solo tengo hay una cosa que decir sobre esto: ¡Somos personas separadas!”,concluyó.