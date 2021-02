Marziotta reclamó respuestas al gobierno porteño respecto al regreso a las clases presenciales

La diputada del FDT Gisela Marziotta reclamó al gobierno porteño que avance con los protocolos y la organización fehaciente y concreta de las escuelas para un regreso a las clases presenciales en la ciudad de manera segura. Con un video que subió a sus redes sociales, expresó que “Faltan 17 días para el inicio de las clases presenciales en la Ciudad. Y las familias todavía tenemos muchas preguntas sobre el nuevo protocolo sin contestar”

A 17 días, 17 preguntas para el gobierno de la ciudad.

1. ¿Cuál es el número máximo de personas (entre estudiantes y docentes) que tendrán las burbujas?

2. ¿Se van a realizar testeos a los docentes? ¿Con qué frecuencia?

3. ¿Cómo se van a escalonar los horarios de ingreso y egreso de las escuelas?

4. ¿Qué pasa si en las aulas no hay espacio para el distanciamiento social necesario o la ventilación requerida?

5. ¿Quién va a proveer en las escuelas el material de limpieza y desinfección que sabemos que faltaba incluso antes de la pandemia?

6. ¿Las tareas de limpieza y desinfección recaerán sobre el escaso personal no docente que ya tienen las escuelas o se incorporará nuevo personal?

7. ¿Qué tipo de tapabocas o máscaras son los autorizados o requeridos para los estudiantes y docentes?

8. ¿Las máscaras faciales requeridas a los docentes deberán adquirirlas por sus propios medios?

9. ¿Cuáles son los materiales de trabajo que los estudiantes pueden llevar a la escuela?

10. ¿Qué tipo de actividades se propondrán para evitar el contacto físico y los juegos grupales en los recreos?

11. ¿Cómo será el proceso educativo de los estudiantes que son personas de riesgo o lo es alguno de sus familiares con los que conviven?

12. ¿Cómo continúa la educación virtual si una burbuja debe cerrarse por contagio o riesgo de contagio?

13. En caso de que el contagio o riesgo de contagio sea del docente ¿cómo se realizará la continuidad pedagógica del grupo de estudiantes?

14. ¿Cómo se va a aplicar el protocolo de prioridad en el transporte público para docentes y estudiantes?

15. ¿Dónde se pueden iniciar los reclamos en caso de que en una escuela no se aplique el protocolo correspondiente?

16. ¿Va a haber un protocolo específico hecho por cada escuela que se le compartirá a las familias? ¿Para cuándo está previsto?

17. Y por último, ¿Cómo van a evaluar si los protocolos se están cumpliendo o no en las escuelas?

“Los chicos tienen que volver a clases presenciales y las familias tenemos que tener respuestas más concretas que las que nos dieron hasta ahora”, expresó Marziotta en su carácter de diputada y de madre de 2 hijos que concurren a la escuela Pública.

