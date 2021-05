Martín Yeza: "La gente hizo planes porque el Presidente hace 6 días dijo que no volvíamos a Fase 1" "Que ahora traten mal a la gente que se escapó unos días me parece una exageración, cuando antes del jueves no se hablaba del tema", objetó el intendente de Pinamar.

Imagen Ilustrativa. Foto: Continental