Macri no colabora con sus asesores de imagen: lo tildan de vago y sale en un zoom desde la cama

Se puede decir que el ex presidente Maurcio Macri, no colabora mucho con sus asesores de imagen. Después de una semana en que el empresario titular de América TV y miembro del directorio de Edenor, Daniel Vila, lo acusó de "vago" y de que no le gusta levantarse temprano, al ex titular del Ejecutivo Nacional, se le ocurrió paraticipar de un zoom de Juntos por el Cambio, desde la cama.

Despeinado, probablemente en camiseta (eso parece desprenderse de la imagen) y con su esposa Juliana Awada detrás, en camisón, participó de un zoom con dirigentes de su espacio, que se realiza cada 15 días.

Dichas reuniones son siempre a primera hora de la mañana, sin embargo los otors participantes aparecían vestidos y peinados, o tomaron la preecaución de poner un avatar o una foto para no ser vistos. Macri, estaba con su celular en la cama, en las condiciones descriptas.

Tampoco hay que ignorar, que un participante del zoom, sin simpatía por Macri, divulgó la foto del mismo.