Lunes de fútbol: Racing busca recuperarse contra Rosario Central y River recibe a Argentinos Jrs.

No es habitual ver a dos equipos grandes jugar un lunes. Sin embargo, como consecuencia de la final jugada en Santiago del Estero el jueves pasado, Racing y River darán cierre a la cuarta fecha. La Academia, bajo los efectos negativos de aquella estrepitosa caída, necesita ganarle a Rosario Central en el Cilindro para tener un poco de calma. El Millonario, en cambio, buscará mantener el altísimo nivel de la Supercopa, en la previa del choque con Boca del próximo domingo. La continuidad de Juan Antonio Pizzi está en duda. La dirigencia de Racing, encabezada por Víctor Blanco, no tiene pensado, por ahora, finalizar el vínculo. Más por la dificultad económica de afrontar la recisión del contrato, que por el convencimiento que existe sobre el trabajo del entrenador. Sin embargo, el propio director técnico es quien podría dejar el cargo, como consecuencia de un flojo arranque en la Copa de la Liga, la dura derrota en la final de la Supercopa y algunos cuestionamientos recibidos por parte del plantel, respecto, por ejemplo, a los métodos de entrenamiento. En ese marco tan complejo, el equipo presentará varios cambios. Ezequiel Schelotto será titular en la lateral derecho y Fabricio Domínguez pasará a la mitad de la cancha, y Nery Domínguez volverá a la zaga y su lugar en el medio será ocupado por Aníbal Moreno. Además, Eugenio Mena retornará al lateral izquierdo, lo que permitiría que Lorenzo Melgarejo juegue más adelante. Tras el partido frente a River, dos de los principales apuntados, Matías Rojas, el número 10, y Nicolás Reniero, estarán en el banco de los suplentes. Rosario Central es un equipo irregular, que cosechó hasta ahora un triunfo, una derrota y un empate. Su juego pasa mucho por su número 10 y capitán, Emiliano Vecchio, quien administra los tiempos del equipo. Además, tiene un buen valor en la delantera, el joven mexicano Lucas Martínez Dupuy, que marcó dos de los cuatro goles de su equipo en el torneo y puede traerle dificultades a Racing. En el último turno, River tendrá un duelo importante en El Monumental contra Argentinos Juniors. Si bien es cierto que el equipo de Marcelo Gallardo goza de cierta tranquilidad por su gran nivel, en lo estrictamente numérico integra una zona compleja, donde equipos como Colón y Estudiantes han conseguido muchos puntos y le sacan ventaja. Por eso, y a pesar del esfuerzo realizado hace cuatro días, el Millonario pondrá lo mejor que tiene a disposición. Ingresará Alex Vigo en el lateral derecho y Milton Casco pasará a la izquierda, por la baja de Fabrizio Angileri, desafectado a causa de un problema de salud que padece su padre. Además, está en duda la titularidad de Rafael Santos Borré, quien arrastra una molestia desde el partido con Platense, a pesar de haber podido jugar y hasta convertir contra Racing. En caso de no poder estar, su lugar será ocupado por Julián Álvarez, de enorme segundo tiempo en la final. Su rival, Argentinos, no comenzó bien el campeonato. Tras realizar una muy buena Copa Diego Armando Maradona, con la salida de Diego Dabove y la llegada de Gabriel Milito, perdió el rumbo: perdió los tres partidos que jugó y solo convirtió un gol. De cara al duelo con River no contará con dos titulares importantes, como el lateral derecho Jonathan Sandoval y el volante central, Fausto Vera, una de sus principales figuras. Los últimos tres partidos entre el Bicho y el Millonario terminaron en empate. La última vez que se sacaron ventajas, fue triunfo para River en el Diego Armando Maradona, por 2 a 1 con, goles de Fernando Cavenaghi y Lucas Boyé para el equipo que ya dirigía Gallardo y de Lautaro Rinaldi, para el conjunto que por entonces entrenaba Néstor Gorosito.