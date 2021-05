Lourdes Sánchez defendió al Listorti

El conductor José María Listorti y su mujer, Mónica González, subieron a las redes un video que llamaron "Qué suerte que tengo una licuadora” donde se veía a González contándole a Listorti: “No sabés cómo están las mamás del chat del colegio, ni te imaginás...”.

La puesta en escena consistía en que ella ponía la mesa y él preparaba jugo y para no escucharla, él prende la licuadora y la voz de ella queda tada. “La solución a tus problemas”, escribió José María.

El video recibió una lluvia de crítias. Desde la cuenta de Instagram Feminacida lo compartieron y lo analizaron bajo el título, “El humor que nos estereotipa y aburre”. La actriz Julieta Díaz comentó el posteo que cuestionaba el humor de los Listorti. “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo”.

Pero ahí apareció Lourdes Sánchez, íntima amiga del ex Videomatch, quien en el programa Los Ángeles de la Mañana, dijo: “Ay, me parece una pelotu... más grande que una casa. ¿Qué parte de que es humor no se entendió? Yo creo que más claro hay que echarle agua. Hicieron todo un análisis innecesario, a mi punto de vista. Aparte yo lo sigo a Jose, a mí sí me da mucha gracia, siempre hacen ese tipo de humor y a veces lo hacen con los roles invertidos cuando Moni lo molesta a él. Es humor y al que le gusta lo sigue, y al que no, no”.

Lourdes, reflexiva como pocos, adicionó: “Me llama la atención lo de ‘hermanas’ porque me da secta, me da el telar de la abundancia. Ninguna de las famosas que estaban el telar de la abundancia nunca más habló”, tiró irónica.