Lourdes rodó por las escaleras y se dió tremendo golpe

La bailarina Lourdes Sánchez sufrió un tremendo accidente en su propio hogar, resbaló y rodó por las escaleras, aunque no tuvo mayores consecuencias. "Miren el palazo que se pegó. Por suerte está bien y por eso se ríen estas desgraciadas, podría haber sido trágico”, dijo Ángel de Brito en los Angeles de la Mañana mientras pasaba un video casero.

La Pareja del Chato Prada dialogó con el equipo del programa y contó: “Vino a raíz de una mini pelea con Pablito, viendo el tema del tamaño de la valija y dije: ’no, yo voy a llevar una más grande´, estaba bajando las escaleras para buscar la valija y ahí, “sácate”, me comí toda la escalera. Estaba con medias y es muy resbalosa esa escalera”, dijo.

Además, la surgida del clan Tinelli, remató: “En un momento me asusté porque no paraba de caer y después me miré las muñecas porque pensé que me las había quebrado porque me dolían mucho, pero estoy sanita. Tengo moretones por todos lados, pero por suerte la saqué barata. Tengo un moretón tremendo en la cadera, pero nada más que eso”.