Lourdes dice que se "autojubiló" y se cruzó con Barby Franco

Parece ser que la pareja de Fernando Burlando, Barby Franco, contó que ella era una de las preferidas de Pampita (jurado de "La Academia") y eso disparó el incidente. Lourdes, amiga de Barby, le advirtió que decirse la preferida podría hacer creer que estaba "acomodada".

Parece que Barby no entendió el consejo y creyó que Lourdes la estaba menos preciando, así que salió a responderle que ella estaba celosa por no haber sido convocada a formar parte de "La Academia".

“Yo que pensé que le tiré buena onda, un centrito, un consejo”, dijo Lourdes, y la bardeó un ratito: “Sí Barbita, mi amor, bebecita, no estoy porque me autojubilé. Es más, si queres bailo con vos en algún trío, algo de eso, no tengo problema”. Da para creerle, es la pareja de Chato Prada, si no está, es porque no quiere.