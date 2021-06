Los fanáticos de “Game of Thrones” todavía esperan un nuevo final de la serie y podría llegar

Ya han pasado 10 años desde que George R.R. Martin publicara “Danza de Dragones”, la quinta novela de la saga, y después los tiempos se fueron alargando. Mientras los lectores esperaban “Vientos de Invierno” la serie fue ganando terreno y las imágenes terminaron por sobrepasar a las páginas.

En tinta sobre papel, John Snow sigue muerto, Danaerys del otro lado del mar y Catelyn Stark camina entre los bosques de Poniente buscando venganza. Cómo hubiera desarrollado la historia desde ahí George R. R. Martin, todavía no lo sabemos, pero el autor dijo en una entrevista que nunca pensó que esto hubiera sucedido de esta manera: “Echando la vista atrás, desearía haberme mantenido por delante con los libros. Mi gran problema ahí fue que cuando comenzó la serie, yo ya había publicado cuatro libros y el quinto salió coincidiendo justo con el estreno en 2011. Tenía cinco libros de ventaja. "Pero estos son libros gigantes, ya sabes. Nunca pensé que me alcanzarían, pero ocurrió. Me alcanzaron y me pasaron".

La realidad fue que las historias de muchos de los personajes fueron superando las instancias de las novelas hasta que, paulatinamente , fueron sobrepasadas, hasta que llegó un final que despertó airadas críticas de los millones de fans en todo el mundo. Los showrunners de “Game of Thrones”, David Benioff y D.B. Weiss contaron con la ayuda de Martin para delinear el desenlace pero el autor ya confirmó que la saga literaria tiene su propio final lejos, tal vez, de la suerte que corrió la reina de los dragones y con Bran Stark en el trono de hierro.

A principios de este año, George R. R. Martin confirmó que durante el año pasado escribió cientos de páginas de su sexta novela de “Game of Thrones” y que fue su mejor año desde que comenzó a escribirla. Sin embargo señaló que necesita seguir de racha y que este año tenía que escribir “cientos de páginas más”.

Aislado para preservar su salud, Martin firmó un millonario contrato con HBO, que le mantendrá ocupado durante los próximos cinco años desarrollando spin-offs de Juego de Tronos así como otras series para HBO y HBO Max. Aunque el autor levanta los ánimos de sus seguidores confirmando que está bien de salud y que ya está completamente vacunado contra el coronavirus, también ha pasado momentos difíciles, “Honestamente, es difícil celebrar el buen trato que te da la vida cuando un ser querido muere cada dos o tres semanas, y eso me ha estado ocurriendo desde noviembre, cuando murió mi editora Kay McCauley”.

Lo cierto es que habrá que esperar un tiempo más, pero la buena noticia, para todos aquellos que no quedamos conformes con el final de la serie más exitosa de la historia, es que habrá un nuevo final y vendrá de la pluma de su creador.

Todavía no hay fechas confirmadas. Estamos sumergidos en los “Vientos de Invierno” y esperamos, sabiendo además, que no será la última guardia porque luego faltaran los “Sueños de primavera” que pondrán telón y despedida a la “Canción de Hielo y Fuego”. Una travesía que comenzó en 1996, hace 25 años, con la publicación de “Juego de Tronos” y que todavía espera su conclusión.

