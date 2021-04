"Los conflictos entre el ámbito local y el nacional, están en el ADN del federalismo"

Carlos Laplacette es abogado constitucionalista, y fue consultado por Continentalweb respecto a las medidas restrictivas tomadas por el presidente Alberto Fernández, sobre lo que podrían entenderse, facultades de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Considera que existe un avasallamiento de las facultades locales en las medidas presidenciales?

Lo que más incómodo y difícil de la posición del gobierno nacional, es que las medidas se tomen por medio de un DNU en el marco de una situación que no es nueva ya a esta altura. Eso las vuelve mucho mas difícil de justificar. No me parece que las materias no delegadas sean lo que están en juego en esta decisión. Hay un problema de naturaleza interfederal, que existe, supera el ámbito de un territorio y hay un interés federal en tomar medidas. Puede hacerlo directamente, como lo ha hecho ahora, haciéndolo cumplir con las fuerzas federales, o disponiendo que sean las fuerzas locales quienes lo hagan o en forma conjunta.

¿Cuál sería el problema jurídico entonces?

Bueno, el principal es que la resolución tomada por DNU hay que justificarla, y a medida que estas decisiones se toman de modo personal, aparentemente ni siquiera de acuerdo con sus ministros, el test que habría que hacerle a la norma que se dicte, es cada vez más exigente y allí es donde tiene el principal punto débil.

Entonces ¿tiene el presidente facultades para proceder este modo?

No, son medidas claramente legislativas que deben ser tomadas por el Congreso. O, en su defecto, el Congreso debió haber dictado una ley de emergencia específica para el Covid, con facultades mas o menos concretas para el presidente, y de ese modo el Ejecutivo podría dictar normas en base a esas facultades.

¿Ve un posible conflicto jurisdiccional entre Ciudad y Nación?

La posibilidad que se produzcan conflictos entre el ámbito federal y el local, esta en el ADN del federalismo, la Ciudad podría no prestar colaboración y eso no impediría que el gobierno federal lo haga. La Ciudad podría ir en una dirección contraria a lo que establecen las normas federales y eso no deja de estar dentro de la dinámica propia del federalismo.

Lo que hace mas compleja la posición del gobierno nacional en este caso, es la mecánica de la toma de decisiones y particularmente el sujeto, es decir, que la decisión la haya tomado el Poder Ejecutivo en el marco de facultades estrictamente legislativas. Se podía entender en un primer momento de la pandemia, ahora ya debería ser mas exigente el test, como dijimos.