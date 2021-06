Los chinos dicen que la teoría de que el Covid fugó de un laboratorio es invento mediático

GLOBAL TIMES. La teoría de la fuga de laboratorio, que COVID-19 se filtró de un laboratorio, ha vuelto a causar un clamor desde principios de este año, meses después de que el argumento fuera arrojado a la basura de las teorías de la conspiración por una abrumadora cantidad de científicos.

Los observadores descubrieron que las cosas solo se complican más cuando los orígenes del coronavirus, un problema científico ya difícil, se enredan en trucos de manipulación política. Al analizar más de 8.000 noticias relacionadas con la teoría de las fugas de laboratorio, el Global Times descubrió que hasta el 60 por ciento de la cobertura era solo de Estados Unidos.

Vale la pena señalar que muchos medios de comunicación en el mundo occidental liderado por Estados Unidos, que promocionaron la teoría de la fuga de laboratorio, solo están dispuestos a centrarse en los laboratorios chinos, aunque han sido investigados a fondo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras se vuelven hacer la vista gorda ante las instituciones estadounidenses de investigación biológica más sospechosas, como el infame Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de EE. UU. (USAMRIID) en Fort Detrick, Maryland.

El USAMRIID se cerró temporalmente en 2019 después de una inspección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Aunque este misterioso laboratorio informó que el motivo del cierre era "problemas de infraestructura en curso con la descontaminación de aguas residuales", la explicación no fue lo suficientemente persuasiva.

The Global Times descubrió que la falla del laboratorio para controlar las toxinas parecía haber alarmado a las instituciones relacionadas con la lucha contra las armas de destrucción masiva en los EE. UU.

Resurgimiento de la teoría de las fugas de laboratorio

Un estudio conjunto sobre los orígenes del COVID-19 realizado por expertos chinos y la OMS en marzo descartó la teoría de la conspiración de la "fuga de laboratorio". Más evidencia apuntaba al hecho de que el virus probablemente había pasado de los murciélagos a los humanos a través de otro animal intermediario, y era "extremadamente improbable" que se filtrara de un laboratorio, según el informe del estudio.

No obstante, la teoría de la fuga de laboratorio no ha desaparecido; en cambio, especialmente desde principios de mayo, algunos políticos y medios de comunicación estadounidenses la han promovido en gran medida como una "ciencia plausible". En un artículo publicado en Bulletin of the Atomic Scientists el 5 de mayo, sin ninguna evidencia, el escritor científico Nicholas Wade afirmó que "los defensores del escape de laboratorio pueden explicar todos los datos disponibles sobre el SARS2 considerablemente más fácilmente que aquellos que favorecen la emergencia natural".

Días después, The Wall Street Journal informó el 23 de mayo que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan (WIV) "se enfermaron lo suficiente en noviembre de 2019 como para buscar atención hospitalaria" y tenían "síntomas compatibles con Covid-19 y estacionalidad común. enfermedad." El informe del WSJ citó un "informe de inteligencia estadounidense no revelado anteriormente".

El 26 de mayo, el presidente Biden declaró que había ordenado a la comunidad de inteligencia estadounidense "redoblar" sus esfuerzos para investigar los orígenes del COVID-19. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, incluso afirmó el 20 de junio que China enfrentará "aislamiento en la comunidad internacional" si no coopera con una investigación adicional sobre el origen de la pandemia de COVID-19, informó Bloomberg ese día.

El personal de investigación trabaja dentro del laboratorio de nivel biológico 4 en el USAMRIID en Fort Detrick el 26 de septiembre de 2002. Foto: AFP La presión de los políticos y los medios de comunicación parece haber afectado a algunos científicos médicos autorizados en los EE. UU., incluido el Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de EE. UU., Anthony Fauci.

El 11 de mayo, después de que Rand Paul, un republicano del Senado, acusó a Fauci de ayudar al laboratorio de Wuhan a "crear" el virus, Fauci negó rotundamente la acusación pero dijo que está "totalmente a favor de cualquier investigación adicional de lo que sucedió en China".

Este repentino cambio de actitud de algunos expertos estadounidenses se debe a la presión política que han recibido, dijo un virólogo chino al Global Times. "A los medios occidentales les gusta hacer a los expertos preguntas equivocadas, como, '¿es (la filtración de laboratorio) absolutamente imposible?'", dijo el virólogo que solicitó el anonimato. Es muy difícil para los expertos responder una pregunta como esa, ya que la posibilidad, aunque muy pequeña, todavía existe, dijo el virólogo.

"Todo lo que pueden decir es 'es posible'", dijo al Global Times. En realidad, la mayoría de los expertos suelen añadir "pero es muy poco probable" después de "es posible", pero los medios solo presentan la parte que confirma su propio sesgo, dijo.

Los grandes datos muestran que EE. UU. Está impulsando la narrativa de la teoría de fugas de laboratorio de COVID-19. Entre las 8.594 noticias relacionadas con la "fuga de laboratorio" que recopiló la base de datos GDELT desde 2020, 5.079 eran de EE. UU., Lo que representa el 59 por ciento. Después de los EE. UU. estaba el Reino Unido (611 piezas) y Australia (597 piezas).

Casi toda la cobertura se centró en el laboratorio de WIV. Si bien EE. UU. Se centra únicamente en los laboratorios chinos, rara vez presta atención a la falla en sus propios laboratorios nacionales, algunos de los cuales incluso han desencadenado accidentes relacionados con virus antes.

Según un artículo de agosto de 2020 de ProPublica, una sala de redacción independiente que produce periodismo de investigación, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill informó de 28 incidentes de laboratorio relacionados con organismos genéticamente modificados a funcionarios de seguridad de los Institutos Nacionales de Salud entre enero de 2015 y junio de 2020".

Seis de los incidentes involucraron varios tipos de coronavirus creados en laboratorio ", dijo ProPublica en el artículo. "Muchos fueron diseñados para permitir el estudio del virus en ratones". Curiosamente, muy pocos medios de comunicación estadounidenses han planteado la cuestión de si existe la posibilidad de que el COVID-19 se haya filtrado de los laboratorios estadounidenses, dijo el virólogo chino. "No se atreven a preguntar eso", dijo.

En un artículo publicado en el sitio de blogs políticos independientes Moon of Alabama el 27 de mayo, el autor señaló que la exageración de algunos occidentales sobre la conspiración de filtraciones en el laboratorio de Wuhan es similar al truco que jugó Estados Unidos para impulsar la guerra de Irak en 2002: Estados Unidos. afirmó que "Saddam Hussein pronto tendrá armas nucleares", lo que era "una tontería obvia", dijo el autor.

"La teoría de la 'fuga de laboratorio' es similar a la afirmación de las armas de destrucción masiva: especulación sin evidencia promovida durante mucho tiempo por una administración de tendencia neoconservadora que era extremadamente hostil al país 'culpable' en cuestión", dijo el autor.

La teoría de la fuga de laboratorio, por lo tanto, "no se trata solo de una historia inverosímil y sin evidencia de una fuga de laboratorio del SARS-CoV-2", anotó el autor. "Es una campaña lanzada para presentar a China como un enemigo de la humanidad".

Preocupaciones internacionales sobre los laboratorios biológicos de EE. UU.

Estados Unidos tiene muchos laboratorios biológicos en 25 países y regiones de Oriente Medio, África, el sudeste asiático y los estados de la ex Unión Soviética, con 16 solo en Ucrania. Algunos de estos laboratorios han visto brotes a gran escala de sarampión y otras enfermedades infecciosas peligrosas, según informes de los medios.

La comunidad internacional ha expresado con frecuencia su preocupación por las actividades de militarización biológica de Estados Unidos en otros países. En octubre de 2020, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que las actividades de investigación de Estados Unidos en laboratorios biológicos en miembros de la Comunidad de Estados Independientes han causado gran preocupación.

Estados Unidos no solo construye laboratorios biológicos en estos países, sino que también intenta hacerlo en otros lugares del mundo. Sin embargo, su investigación carece de transparencia y contraviene las reglas de la comunidad internacional y las organizaciones internacionales.

Anatoly Tsyganok, miembro correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias Militares y profesor asociado de la Facultad de Política Mundial en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, dijo al Global Times que las pruebas de armas biológicas y bacteriológicas en territorio estadounidense están prohibidas por el Congreso estadounidense. Dijo que el ejército estadounidense ha estado y sigue realizando pruebas de armas biológicas y bacteriológicas en Georgia.

Esto se hace con el pretexto de proporcionar a las personas enfermas varias vacunas terapéuticas realizadas por el ejército de Estados Unidos y contratistas privados estadounidenses en el Centro Richard Lugar de Investigación de Salud Pública, dijo Tsyganok. Varios medios de comunicación han expuesto pruebas relacionadas.