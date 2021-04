Los candidatos peruanos se desafiaron a debatir en Chota y los argentinos armaron un circo en redes

La cosa fue mas o menos así. Parece que el candidato presidencial Pedro Castillo quería sentirse local y decidió desafiar a su rival, Keiko Fujimori, a debatir en su ciudad natal. Así que ni corto ni perezoso, la retó a debatir en Chota.

Fujimori, para demostrar que no se deja levar por delante le respondió: "Acepto el reto de Pedro Castillo para debatir en Chota, pero yo pongo hora y fecha" indicó la candidata, sin privarse de rematar su twit con: "No te corras, Pedro, no te corras".

Seguramente en Peru fue una chicana política mas de tantas, pero en cuanto los twitteros argentinos se enteraron la novedad, la red se pobló ingeniosas maravillas en 140 caracteres como suele pasar.

La ruta que lleva a Chota lleva el mismo nombre, en la Iglesia central se adora a la la Virgen de Chota y el pueblo suele concentrarse, cuando no hay pandemia, en la Plaza de Chota.