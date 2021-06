Laurita Fernández recurrió a terapia tras la separación de Cabré

“Yo los agarré a los psicólogos y ya los interné más o menos...”, dijo Laurita Fernández, hablando de su separación de Nicolás Cabré. “Es gente que yo no conocía. Entonces, decís dos palabras y ya te sacan medio una radiografía de todo lo que te pasa. Muy capos. Y como que, sin meterse mucho, siempre me dan ese consejo que digo: “¡Qué guachos, se estaban dando cuenta lo que pensaba o lo que me pasó”.

La bailarina y actriz que el 14 de junio debita por El Trece con El club de las divorciadas habló en ese canal con Catalina Dlughi: "Y también yo les hice muchas preguntas para entender por qué me pasaron o me pasan determinadas situaciones. Que yo por ahí, a la hora que llegue el programa, las voy a preguntar también desde mi experiencia. Porque se trata de compartir”, explicó.

“El otro día le pregunté a uno por qué sucede que cuando uno se separa, por ahí extraña y se acuerda sólo de las cosas buenas, pero no se detiene a pensar por qué te separaste. Y ellos me dan su mirada profesional que está buenísima”, concluyó.