Las personas que se creen mas entrenadas para detectar fake news, serían víctimas mas sencillas

Las personas que tienen más confianza en su capacidad para discernir entre la realidad y la ficción también son las más propensas a ser víctimas de información errónea, sugiere un estudio estadounidense.

Aunque los estadounidenses creen que la confusión causada por las noticias falsas es omnipresente, relativamente pocos indican haberla visto o compartido, algo que los investigadores sugirieron muestra que muchos no solo pueden tener dificultades para identificar las noticias falsas, sino que no son conscientes de sus propias deficiencias al hacerlo.

Nueve de cada 10 participantes encuestados indicaron que estaban por encima del promedio en su capacidad para discernir titulares de noticias falsos y legítimos.

En la encuesta, se pidió a 8.285 estadounidenses que evaluaran la precisión de una serie de titulares de Facebook y luego calificaran sus propias habilidades para discernir contenido de noticias falsas en relación con otros.

Cuando los investigadores observaron los datos que miden el comportamiento en línea de los encuestados, aquellos con percepciones infladas de sus habilidades visitaron con mayor frecuencia sitios web vinculados a la difusión de noticias falsas o engañosas.

Los participantes con exceso de confianza también fueron menos capaces de distinguir entre afirmaciones verdaderas y falsas sobre eventos actuales e informaron una mayor disposición a compartir contenido falso, especialmente cuando se alineaba con sus predisposiciones políticas, encontraron los autores.

"No importa qué dominio, la gente en promedio tiene exceso de confianza ... pero más del 70% de las personas que muestran un exceso de confianza es un número enorme", dijo el autor principal, Ben Lyons, profesor asistente de comunicación en la Universidad de Utah.

Aunque el estudio no prueba que el exceso de confianza cause directamente el compromiso con las noticias falsas, el desajuste entre la capacidad percibida de una persona para detectar información errónea y su competencia real podría desempeñar un papel crucial en la difusión de información falsa, escribieron los autores en el estudio publicado en Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América.

También sugiere que aquellos que son humildes (personas que tienden a realizar conductas reflexivas y de autocontrol y que piensan más en los sitios que visitan y el contenido que comparten) probablemente sean menos susceptibles a la información errónea, dijo Lyons. Factores como el género también jugaron un papel clave en la probabilidad de exceso de confianza y, a su vez, vulnerabilidad a noticias falsas, sugirió Lyons.

"Los hombres encuestados [en el estudio] mostraron más exceso de confianza, y este es un hallazgo constante en la literatura sobre el exceso de confianza, los hombres siempre tienen más confianza que las mujeres, lo cual no siempre es tan sorprendente". Añadió: “El exceso de confianza es verdaderamente universal. Me sorprendería que no encontráramos esto en todos los países que miramos ... aunque es posible que no veamos este nivel extremo de exceso de confianza, simplemente basado en diferencias culturales".