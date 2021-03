Lacalle Pou llamó "lastre" al Mercosur, por la presencia Argentina

Era un encuentro que despertaba pocas expectativas. Los presidente del bloque Mercosur, se veían las caras por videoconferencia para tratar una eventual baja de aranceles dentro del bloque económico. Pero terminó casi en un conflicto diplomático entre el presidente argentino Alberto Fernpandez y su par uruguayo Luis Lacalle Pou.

“Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre”, dijo Lacalle. “Hace 30 años las decisiones de los distintos gobernantes llevaron a crear el Mercosur y en este proceso uno tiende a criticar y a juzgar ante la imposibilidad de poder modificar algunas cosas, aunque no es justo en los tiempos que hoy transitamos hacer un juicio sin tener los elementos de aquellos momentos. Pero no es tiempo de hablar del pasado, a nosotros nos toca ser hijos de este momento histórico para la humanidad y para el bloque”, completó.

Frente a eso, el presidente argentino Alberto Fernández reaccionó con enojo: “Si nos hemos convertido en una carga lo lamento, no queríamos ser una carga para nadie. Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si la carga pesa mucho”, amenazó.

Aunque luego intentó contemporizar: “Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mi es un honor ser parte del Mercosur”.