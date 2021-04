¿La Superliga Europea muere antes de nacer? Chelsea y Manchester City podrían anunciar su separación

El rechazo de hinchas y protagonistas a la nueva Superliga es evidente. Fanáticos del Liverpool colgaron carteles en la puerta de su estadio en los que hacían referencia a que la historia del club había finalizado tras la determinación de romper con la UEFA.

Aficionados del Tottenham se manifestaron de modo similar. Además, Múltiples jugadores y técnicos, desde Marcus Rashford hasta Marcelo Bielsa han manifestado su oposición a la decisión tomada. Y ahora, menos de un día después del anuncio rupturista, dos clubes ingleses de la Superliga meditan dar marcha atrás.

Las diversas informaciones sugieren que tanto Manchester City como Chelsea analizan fuertemente la opción de retirarse de la nueva entidad ante el rechazo profundo que han sufrido de sus hinchas. El anuncio de la salida del nuevo grupo que nuclea a los más poderosos del mundo sería inminente.

Además, desde la Unión de Asociaciones del Fútbol Europeo (UEFA), han dejado la puerta abierta a un posible arrepentimiento sin sanciones para aquellas instituciones que den un golpe rápido de timón y regresen bajo el ala de las entidades tradicionales. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, tuvo diálogo personal con los presidentes de varios clubes ingleses a los que notó con dudas, para intentar convencerlos de volver al punto cero.

Por otro lado, no fue menor la intervención del entrenador de uno de los dos equipos en cuestión, Pep Guardiola, quien se manifestó públicamente en contra de la nueva liga. “El deporte no es deporte cuando no existe relación entre el esfuerzo y recompensa, cuando el éxito está garantizado. No es deporte cuando no importa si pierdes. No es justo que haya equipos que luchen arriba y no puedan clasificarse porque el éxito solo está garantizado para algunos”, comentó con contundencia el ex DT del Barcelona.