La ONU denuncia una "marea" de ataques a mujeres periodistas en las redes

Según un informe de la Naciones Unidas, existe un torbellino de violencia contra mujeres periodistas en línea en todo el mundo, que está socavando sus informes, lo que además pone en peligro su salud y perspectivas profesionales.

La marea de abusos y amenazas misóginos no solo está dañando a las mujeres que trabajan en los medios, sino que también se utiliza como arma para “socavar la confianza del público en el periodismo crítico y los hechos en general”, según un informe encargado por la agencia cultural de la ONU, Unesco .

“The Chilling: Global Trends in Online Violence Against Women Journalists” se basa en entrevistas con 901 periodistas de 125 países. Periodistas de diversos orígenes se enfrentaron a ataques particularmente intensos, como la misoginia mezclada con racismo, homofobia, intolerancia religiosa y otras formas de discriminación, según el informe.

“La violencia en línea contra las mujeres periodistas está diseñada para menospreciar, humillar y avergonzar; inducir miedo, silencio y retirada; desacreditarlas profesionalmente, socavando la rendición de cuentas, el periodismo y la confianza en los hechos ”, explica el informe.

"Esto equivale a un ataque a la deliberación democrática y la libertad de los medios y no puede permitirse el lujo de ser normalizado o tolerado como un aspecto inevitable del discurso en línea".

Los estudios analizan más de 2,5 millones de publicaciones en Facebook y Twitter dirigidas a mujeres periodistas. Una de las que se toma como "caso" es Maria Ressa, que dirige el medio de comunicación Rappler en Filipinas, y recientemente recibió el premio anual de libertad de prensa de la Unesco.

Sus informes la han sometido al escarnio dentro de un poder judicial amañado por el poder político y es objetivo de campañas de odio en línea de su país, y en un momento recibió 90 mensajes de odio por hora en Facebook, según el informe.

La segunda es la premiada Carole Cadwalladr, que escribe para The Observer and the Guardian en el Reino Unido. El informe encontró más de 10,000 casos de abuso solo en Twitter, casi la mitad mezclados con lenguaje sexista y misógino. También hubo un elemento significativo de retórica “anti-periodismo” en los ataques contra Cadwalladr, “reflejando la demonización de la prensa y la utilización de términos como 'noticias falsas' para enfriar los reportajes críticos”.

Las amenazas y los ataques en línea son muy dañinos para la carrera y la salud de las mujeres. Uno de cada 10 había buscado ayuda médica o psicológica después de ser atacado, y uno de cada tres había comenzado a autocensurarse. Una gran parte informó un impacto profesional de los ataques, y el 2% de los afectados abandonaron el periodismo por completo.

“No hay nada virtual en la violencia en línea. Se ha convertido en la nueva línea del frente en la seguridad del periodismo, y las mujeres periodistas se encuentran en el epicentro del riesgo ”, dice el informe. “La misoginia y el gaslighting en red se entrecruzan con el racismo, la intolerancia religiosa, la homofobia y otras formas de discriminación para amenazar a las mujeres periodistas, de manera severa y desproporcionada. También detalló cómo la violencia en línea se está extendiendo cada vez más fuera de línea. Los estudios de caso incluyeron el vandalismo de una academia dirigida por la periodista de Sri Lanka, Sharmila Seyyid, y personas que acudieron a la casa y al lugar de trabajo de April Ryan, corresponsal de la Casa Blanca para Grio, específicamente para abusar de ella".

El informe analizó múltiples formas de violencia en línea, incluidas las amenazas de violencia sexual y física, el acoso de mensajes privados, los ataques coordinados de "pila de perros" de grandes grupos, la piratería y el "doxxing": publicación de información personal en línea. Como resultado de la exposición de datos personales, varios periodistas tuvieron que mudarse de casa o incluso de país, con casos en Estados Unidos, Sri Lanka, Reino Unido y Sudáfrica.

El informe también cubrió formas de ataque menos conocidas, incluida la tergiversación a través de cuentas falsas y contenido manipulado o falso, y la inundación de resultados de búsqueda en sitios como Google con contenido falso y de odio para ahogar el trabajo periodístico profesional.

Las plataformas de redes sociales son el principal foro para la violencia en línea contra las mujeres y "hasta ahora no han respondido rápida o eficazmente a la crisis", concluyó el informe. "Un elemento central de este fracaso es un intento de utilizar la" libertad de expresión "como un escudo contra la rendición de cuentas y una continua renuencia a asumir la responsabilidad por el contenido de sus sitios". Sus políticas significan que las mujeres deben ser las primeras en responder a los crecientes niveles de violencia contra ellas. "Ellos son los que deben 'informar', 'bloquear', 'silenciar', 'eliminar' y 'restringir' a sus atacantes, lo que podría agravar los efectos del abuso y crear presiones insoportables cuando los ataques llegan a gran escala".

El caso de Arzu Geybullayeva

La periodista Arzu Geybullayeva es columnista, bloguera y periodista colaboradora en varios periódicos y medios de comunicación, entre ellos Al Jazeera, Foreign Policy, Global Voices y Agos. También ha trabajado con varias organizaciones sin fines de lucro y grupos de reflexión, incluyendo el Instituto Democrático Nacional y la Iniciativa de Estabilidad Europea (European Stability Initiative).



Arzu

Geybullayeva fue seleccionada como una de las mujeres más destacadas del mundo por la BBC durante 2014. Aboga por una solución pacífica entre la población armenia y azerbaiyana sobre la Guerra del Alto de Karabaj, conflicto armado que enfrentó a Armenia con Azerbaiyán desde 1988 y por más de 20 años y que aún hoy tiene consecuencias sociales.

En los últimos años ha recibido amenazas, originadas principalmente en Azerbaiyán, debido a su trabajo en Agos, un periódico armenio. Las amenazas fueron condenadas por diversas organizaciones de Derechos Humanos internacionales.

Geybullayeva vive actualmente en un exilio autoimpuesto en Estambul, Turquía. “Sabía que no podían arrestarme, tampoco podían acusarme de delitos que no había cometido como posesión de drogas, evasión de impuestos o de estar simplemente atacándoles. Son acusaciones muy comunes cuando se trata de atacar de periodistas. Lo mejor que pudieron hacer fue acusarme de traidora, de una agente trabajando para el extranjero”, relató cuando en 2019, participó en el panel sobre libertad de expresión del Encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, celebrado en mayo en Montevideo.