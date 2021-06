La maniobra legal de la AFA para incluir a Julián Alvarez en la lista de la Copa América

Cuando la CONMBEOL dio a conocer la lista de 28 futbolistas que presentó la Selección Argentina para la Copa América, más allá de las ausencias, una inclusión llamó la atención. Lucas Alario, delantero que ha rendido con la celeste y blanca, fue desafectado hace pocos días de la fecha de Eliminatorias por una lesión para la cual todavía le faltan al menos tres semanas de recuperación.

Sin embargo, su aparición responde a la búsqueda de un recoveco legal para incluir a Julián Álvarez en la convocatoria. El delantero de River no fue incluido en la lista de hasta 50 jugadores que la CONMEBOL demandó a cada selección en el mes de abril.

El entrenador brindó 44 apellidos, entre los que no se encontraba el joven de 21 años. Por eso, más allá de haber sido convocado y haber jugado por Eliminatorias, no puede estar en la lista definitiva para la Copa América, ya que no se permite la inclusión de nuevos jugadores por fuera de la nómina presentada en abril, sin un motivo excepcional.

A partir de este último concepto es que Alario ingresa en la lista: la AFA busca que sea el motivo excepcional para el ingreso de Álvarez. El artículo 28, inciso 1 del reglamento para la Copa América establece una posibilidad: “En caso de lesión grave de algún jugador, después del envío final de la Lista Definitiva, que impida al mismo disputar en la Competición, se permitirá la sustitución hasta 24 horas antes del primer partido de su selección, mediante la aprobación de la Comisión Médica de la CONMEBOL”.

Sin embargo, hay dos cuestiones para prestar especial atención en lo reglado. Primero, el hecho de que desde la entidad que rige el fútbol sudamericano deban entender que la lesión de Alario es lo suficientemente grave como para permitir un reemplazo, lo cual parece posible, dado que si la recuperación le demandará al menos tres semanas más, es probable que no pueda jugar un solo partido. Pero hay otra cuestión que es aún más importante.

El reglamento es claro respecto del momento en el que la lesión debe producirse para poder permitirse un reemplazo: “Después del envío de la Lista Definitiva”. La lesión del delantero del Bayer Leverkusen es claramente anterior. Hay numerosas pruebas públicas que así lo indican, como el parte médico oficial brindado a fines de abril por el equipo alemán, o el hecho de que tras haber venido a la Argentina para ser evaluado, Scaloni haya decidido no contar con él y el jugador haya vuelto a Europa.

Parece difícil que el caso encuadre dentro de la norma. Sin embargo, la AFA se mueve para conseguir la habilitación y por eso retrasó todo lo posible la publicación de la lista definitiva, a pesar de que ya fue develada por la organización. Lo llamativo es que si no se consigue la aprobación que se requiere para realizar este movimiento, el equipo tendrá un futbolista que no podrá utilizar.