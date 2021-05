La estrategia de la NBA para estimular la vacunación

La situación en los Estados Unidos, respecto a la vacunación es muy diferente a la que vivimos en estos pagos. En el norte, las vacunas sobran y muchos ciudadanos ni siquiera se molestan en ir a aplicárselas o directamente, se niegan.

De modo que las autoridades están implementando distintas estrategias para estimular la vacunación. Es el caso de la NBA que generó un esquema que puede verse en la foto que ilusta la nota.

Es la cancha de los New York Knicks, donde se implementaron las tribunas de vacunados y de no vacunados. Los vacunados no necesitan distanciamiento, ni barbijos y se le permite cantar durante los partidos, una costumbre habitual de los hinchas de los equipos.

La otra, es la de los no vacunados. Con distancia, con barbijo y calladitos. Así debes vivir los partidos si no fuiste a vacunarte. Simpática e incetivamente medida.