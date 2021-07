La crisis de la democracia estadounidense: el escrutinio para alcalde de Nueva York es un caos

El candidato de color para la alcaldía de Nueva York, Eric Adams, se vio extrañamente perjudicado por un recuento de votos erróneo, que favorecían a Kathryn García, una candidata blanca que responde al establishment del partido demócrata.

La elección transformó en un caos después de que la junta electoral incluyó por error 135.000 “boletas de prueba” en su recuento de votos. La junta de elecciones había publicado los totales de votos actualizados para las primarias demócratas el martes temprano, que mostraban a Kathryn García, ex comisionada de saneamiento de Nueva York, reduciendo la brecha con Eric Adams, el presidente del distrito de Brooklyn, a menos de dos puntos .

Horas más tarde, sin embargo, la junta electoral dijo que se había enterado de una "discrepancia" en su informe, agregó que sus cálculos habían incluido "tanto los resultados de las pruebas como los de la noche de las elecciones, produciendo aproximadamente 135.000 registros adicionales".

Es probable que el error siembre una desafortunada confusión en torno al sistema de votación por clasificación, que se utilizó por primera vez en una elección de alcalde de la ciudad de Nueva York este año.

La votación por orden de preferencia permitió a los votantes clasificar hasta cinco candidatos a la alcaldía, y se suponía que el recuento de votos del martes por la noche daría a los neoyorquinos un vistazo temprano de cómo se estaba formando la carrera después de que se calculó la clasificación de los votos iniciales y en persona.

En cambio, la ciudad ha proporcionado combustible a los teóricos de la conspiración electoral en todo el país, y millones aún están convencidos de que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas.

“El personal de la junta ha eliminado todas las imágenes de las boletas de prueba del sistema y cargará los resultados de la noche de las elecciones, haciendo referencias cruzadas con el software de informes de la noche de las elecciones para su verificación”, dijo la junta electoral en Twitter.

García había sido la principal beneficiaria, y los resultados erróneos la mostraban en un 48,9% después de que se contaran los votos de elección clasificada. Los resultados del primer recuento de votos, publicado hace una semana, mostraron que había recibido el 19,5% de los votos de primera elección .

Como otros candidatos, García criticó a la junta electoral de la noche a la mañana. “La publicación por parte de la BOE de los votos de elección clasificados incorrectos es profundamente preocupante y requiere una explicación mucho más transparente y completa”, dijo García.

“Cada elección clasificada y cada voto en ausencia deben contarse con precisión para que todos los neoyorquinos tengan fe en nuestra democracia y nuestro gobierno”. No hubo rastro de ningún resultado, erróneo o no, en el sitio web de la junta electoral el miércoles por la mañana. Incluso si el total del martes no hubiera incluido 135,000 boletas de prueba, aún habría creado confusión: el recuento no habría incluido las 124,000 boletas ausentes que aún no se han contado. Esos votos se agregarán al total y se publicarán la próxima semana.

“El error de hoy de la junta electoral fue lamentable. Es fundamental que los neoyorquinos confíen en su sistema electoral, especialmente porque clasificamos los votos en una elección en toda la ciudad por primera vez ”, dijo Adams en un comunicado. “Apreciamos la transparencia de la junta y el reconocimiento de su error. Esperamos el lanzamiento de una simulación precisa y actualizada, y la conclusión oportuna de este proceso crítico ".