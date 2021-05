La corruptela "barata" que destruyó el prestigio de Podemos en España

Los progresistas españoles del partido Podemos, siempre han manifestado su admiración por el kirchnerismo argentino, especialmente la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien busca seguir el camino de Cristina Fernández de Kirchner según ella misma ha manifestado en mas de una oportunidad.

Sin embargo, la Justicia española la investiga por utilizar a una se sus asesoras, como niñera de su hija, o peor, contratar a la niñera como asesora, para que le pague el estado español. Montero parece haber bajado sus ambiciones de parecerse a Cristina, y ahora se contenta con imitar a Victoria Donda.

La semana pasada, Pablo Iglesias, ahora ex titular de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, además de marido de Irene Montero, renunció a todos sus cargos y a la política, después de la tremenda paliza que le propinó Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y lo hizo no solamente por la derrota catastrófica, sino por el descrédito en que cayó su espacio.

La diputada del Partido Popular, Marga Prohensiz, hizo una severa intervención en el Congreso contra Irene Montero, después de que la Fiscalía haya solicitado la apertura de un expediente para investigar el uso de personal de Podemos y de la Administración pública para servicios personales a la ministra, como es el caso de la alto cargo del partido y asesora en el Ministerio de Igualdad, Teresa Arévalo, que ejerce labores de niñera.

«Me da igual lo que haga en su vida privada. La respeto y la critico como ministra del Gobierno de España que es. Pero si la vida privada la costeamos todos los españoles deja de ser un privilegio de la casta que criticaba y pasa a ser otra cosa, y eso la Fiscalía lo ve», ha aseverado Prohens.

La diputada ‘popular’ ha recordado que Montero es «la incoherencia hecha ministra, a la par que su partido» porque «los antisistemas han descubierto cómo vivir muy bien de este sistema». Y la ha acusado de seguir el lema de la vicepresidenta Carmen Calvo -«el dinero público no es de nadie»-afeando a la ministra que crea que «el dinero público se puede utilizar para lo que sea, hasta para pagar a la niñera».

«Más de 50.000 euros públicos que pagamos todos para su servicio personal. Tic tac, señora ministra, tic tac», ha advertido. La diputada del PP ha reprochado que el Ministerio de Irene Montero es «caro, no porque no sea necesario invertir en políticas de igualdad, sino porque ha demostrado que es incapaz de hacerlo» y ha lamentado que la dirigente podemita «eche en cara a las mujeres que es una privilegiada porque puede llevarse a su hija al trabajo».

Prohens ha considerado que Montero «cree que representa a las mujeres empoderadas» pero ha señalado que «no es muy de ministra de Igualdad que permanezca impasible mientras millones de mujeres pierden su empleo, siguen esperando un ingreso mínimo, condena a la ruina a sectores feminizados o recorta el complemento de maternidad en las pensiones».

«Y no es nada feminista que mire hacia otro lado mientras el jefe de su partido cuestiona la tarjeta SIM para decidir sobre una colaboradora, suponiendo según el juez un delito con agravante de género», ha concluido, en alusión al caso del móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham.

«Cuánto retroceso hay en usted, señora ministra», ha exclamado la diputada del PP, que ha acusado también a Montero de «no haber movido un dedo» por las menores tuteladas víctimas de abusos en Baleares. «A pesar de su silencio, es Europa quien saca los colores a este Gobierno. Europa le ha hecho la misma pregunta que yo: ¿Qué han hecho ustedes y para qué sirven?», ha finalizado.

Es que el Parlamento Europeo solicitó por escrito explicaciones sobre este caso a los ministros Pablo Iglesias y Fernando Grande-Marlaska.

Por su parte, Irene Montero ha acusado al PP de «negarse a reconocer que existe una estructura económica y social que es injusta y que penaliza a las mujeres de forma profunda». Una «división social del trabajo», según la ministra, por la que el hombre se dedica a las actividades productivas y que condena a la mujer al hogar.

«Desprecian las políticas de igualdad y a este Ministerio. Las políticas feministas salvan vidas», ha aseverado. Montero ha atacado una vez más al «patriarcado», según ella, el origen de todas las desigualdades que sufre la mujer. «Usted no es la ministra de Igualdad que necesita este país», le ha espetado finalmente Prohens.

Mas allá del debate, Podemos ha pagado la inconsistencia entre su discurso político y su acción.