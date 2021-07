La CONMEBOL se lavó las manos: eligió a Messi y Neymar como los mejores jugadores de la Copa

La CONMEBOL decidió no meterse en líos y en lugar de elegir el mejor jugador de la Cpa América, elegió a los dos mejores: Lioneal Messi y Neymar. El llamado GET (Grupo de Estudio Técnico), encargado de la elección, resolvió que: "No es posible solo elegir un jugador porque esta competición tiene 2 mejores jugadores”.

La realidad es bastante distinta desde lo numérico. Messi comparte la cima de la tabla de goleadores con el peruano Lapadula, ambos con cuatro goles, mientras que Neymar apenas convirtió dos.

Por otro lado, Lionel es el mayor asistidor de la Copa América: dio cinco pases gol convertidos, mientras que Neymar solamente tiene tres asistencias.

Es complejo entender el porque los dos son los mejores, salvo por el hecho de que la Copa se hace en Brasil y la CONMEBOL es especialista en queda bien con los que le conviene.