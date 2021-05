La AFA suspendería el fútbol

La Asociación de Fútbol Argentino, suspendió las actividades en consonancia con las disposiciones de confinamiento ordenadas por el gobierno nacional, por ende, no se jugarán los partidos de semifinales de la Cpora de la Liga, pautadas para este fin de semana.

El sábado, debía disputarse la semifinal entre Independiente y Colón de Santa Fe, en San Juan y el domingo, jugarían la otra semifinal Boca y Racing. Ahora habrá que esperar a la comunicación oficial para ver para cuando se reprograman los encuentros, dado que no se sabe si el fin de semana del 5 y 6 de junio que el gobierno también decretó confinamiento, se podrá jugar o no. De no hacerlo, deberán pasar tres fines de semana para ver las semifinales.

Por otro lado, vale aclarar que no hay modificaciones respecto de las copas continentales, como la Libertadores y la Sudamericana que son regidas por Conmebol.