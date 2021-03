“Killing Eve” anunció que la próxima temporada será el final de la serie

La serie ha sido uno de los productos más premiados de los últimos años y sus protagonistas, Sandra Oh y Jodie Comer, han estado presentes en las ternas de los principales galardones en las tres temporadas que lleva la serie recogiendo excelentes críticas.

Sin embargo, como la mayoría de las series británicas que no suelen extenderse a pesar del éxito, “Killing Eve” terminará con su temporada 4 aunque la cadena BBC America ya está barajando la producción de algunos 'spin-off'.

De esta manera los fanáticos ya saben que los ocho que vendrán significarán el adiós definitivo de la agente Eve Polastri (Sandra Oh) y la psicópata asesina Villanelle (Jodie Comer). La cuarta temporada no tiene fecha de estreno y no está previsto que se produzca este año ya que los nuevos episodios recién comenzarán a filmarse en el próximo verano del hemisferio norte.

Todavía no hay demasiadas precisiones de la nueva entrega, pero, al igual que en anteriores temporadas, una nueva guionista principal liderará el equipo de escritores. En esta ocasión la encargada será Laura Neal (Sex Education), quien se suma a la lista de la multipremiada Phoebe Waller-Bridge (Temporada 1), Emerald Fennell (Temporada 2) y Suzanne Heathcote (Temporada 3). Ambas protagonistas expresaron en sus redes sociales ante este final anunciado.

Según Sandra Oh,"Killing Eve ha sido una de mis mejores experiencias en la vida y estoy deseando bucear en la increíble mente de Eve lo más pronto posible. Estoy muy agradecida a todo el reparto y al equipo que ha dado vida a nuestra historia y a los fans que nos han acompañado y que estarán de vuelta para esta emocionante e impredecible cuarta y última temporada".

Jodie Comer, por su parte, también se mostró profundamente emocionada ante el final de la serie, cuya interpretación de Villanelle le significó en 2019 el Emmy a Mejor actriz: "Killing Eve ha sido el viaje más extraordinario y por el que estaré siempre agradecida", asegura. "Gracias a todos los fans por apoyarnos en el camino. Aunque todo lo bueno llega a su fin, esto no ha terminado.

Esperamos hacer una temporada para el recuerdo". Habrá que esperar hasta el año que viene para que HBO ponga en pantallas argentinas el final de las historias de Eve y Villanel mientras tanto los que no la vieron todavía tienen tiempo de atacar las 3 temporadas y sumarse a la legión de fanáticos.