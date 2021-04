Kiciloff: "todos los comercios deberán cerrar a las 20 hs"

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof salió a respaldar las medidas restrictivas tomadas por el presidente Alberto Fernández, en conferencia de prensa, solo unos minutos después de la exposición del Jefe de Gobierno porteño.

Dijo que "Llevamos un año lidiando con esta pandemia sin saturación de nuestro sistema de salud. Pese a lo que dicen muchos y propagandizan, hemos pasado el año reforzando el sistema sanitario, por un trabajo responsable y colectivo".

En apoyo al presidente agregó: "no puedo dejar de agradecerle a Alberto, que tomó todas las medidas que tenía que tomar, para proteger la salud de los argentinos. Tambien a los intendentes, que mas allá de las diferencias políticas, hicieron todo lo que hacía falta para poner de pie a una provincia devastada".

Respecto a la segunda ola manifestó Kicillof espantado: "En las ultimas 3 semanas pasamos en la Provincia de 2.500 casos en la semana a 6.000, en promedio por dia. Y ayer se batió un record llegando a los 10.000 casos".

En atención a los motivos que destaron esta ola, interpretó: "El que durante estos meses hayamos relajado cuidados y conductas, seguramente contribuyó al crecimiento.Como contribuyó también que haya crecido la movilidad. También el cambio de temparatura, que lleva a cerrar las ventanas y dejarde usar el aire libre".

El Gobernador se refirió a las nuevas cepas: "en el país y en la Provincia no sabemos la magnitud de la circulación, pero son mas riesgosas".

"Lo cierto es que también es esta semana de explosión, se van completando las terapias intensivas. El logro de que no haya faltado atencion sanitaria esta en peligro por esta segunda ola feroz" manifestó preocupado y dio su opinión: "El peligro es que, si no se hace nada, esto no va a detenerse. En algunos hospitales ya tenemos 90% de ocupación en terapias", explicó el economista.

En atención al debate sobre las libertades y los derechos individuales, Kicillof no se privó de rebatir a quienes sostienen que el Estado, los restringe: "¿Quien tiene derecho a contagiarse y enfermar a otros? ¿De que derecho me hablan?. Lo que hay que hacer es restringir actividades", dijo.

El mandatario agregó que en los hospitales "se lucha una guerra contra el Coronavirus. Y hay personas que hacen como si no pasara nada. No tienen derecho a contagiar a los demás".

Respecto a la vacunación, explicó que el 65% de los mayores de 70 años, están vacunados en la Provincia. "Hay que cuidarse igual. Algunos no respetaron la angustia de nuestro pueblo y llamaban a incumplir. Atacaron el proceso de vacunación, primero la vacuna misma diciendo que era veneno, y después la logística".

En cuanto a la operatividad de las restricciones detalló: "En provincia vamos a aplicar la logica de siempre, crecen los casos, se toman medidas restrictivas. Ayer Alberto anuncio medidas y vamos a acatarlas al pie de la letra. Y vamos a adaptarlas al sistema de fases".

Los municipios en fase 5, son los que tienen menos contagios, ahi la restricción será de 02 hs a 05 hs.

Los municipios en fase 4 la limitación de circulación será de 0o hs a 06 hs, y los que están en fase 3 de 23 hs a 06 hs.

Además habrá prohibición de circular desde las 00 hs.

Kicillof sorprendió con el cierre de comercios total a las 20 hs. Dijo el gobernador que "Esto requiere severas multas y para ello necesitamos la colaboración de los municipios. Necesitamos además estacionamiento libre para que no se use el transporte público".