Kicillof: “Sarlo encabeza una campaña de odio contra mi familia y mi esposa”

“Hay una campaña de odio contra mi familia y mi esposa. Es mentira, es un ataque absolutamente canalla contra mi familia y mi esposa. Nadie le ofreció nada a nadie por abajo de la mesa, mi esposa no ofrece vacunas, no se vacunó, ni mi mamá, ni mi suegra, ni nadie de mi familia, salvo yo” dijo en su defensa el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.

El líder provincial agregó: “Cuando se inicia la posibilidad de que llegue una vacuna, empezaron las denuncias, entre otras de Elisa Carrió, que el 22 de diciembre nos denunció por envenenamiento. Decían ‘quiero ver como el presidente se pone la vacuna porque es trucha’. Ya estábamos recibiendo vacunas, necesitábamos que la gente se quisiera vacunar. Se me ocurrió y lo dije públicamente, que referentes que no fueran del oficialismo se vacunaran para darle credibilidad a la vacuna”.

En referencia a Sarlo dijo que: “Ella tiene derecho a decir que no, pero no tiene derecho a embarrar a nadie y no tiene derecho ahora a callarse la boca. Porque sí está impreciso el título porque no es cierto que mi mujer le ofreció una vacuna por abajo de la mesa, tiene que aclararlo”, concluyó.