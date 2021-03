Kicillof anunció un aumento de 7% de la tarifa de luz que regirá desde Abril

En el marco de una serie de anuncios en Casa de Gobierno, en La Plata, Axel Kicillof explicó que se realizó una auditoría a las distribuidoras eléctricas con información insuficiente, y recordó que "venimos de un año y medio de suspensión de todo aumento", por lo que informó sobre un incremento del 7% en la tarifa final del servicio eléctrico, desde el próximo 1 de abril.

"El gobierno de Macri y Vidal vino con política de tarífazos. En 2017 firmaron la Revisión Tarifaria Integral (RTI), acuerdos de pagos que implican aumentos después del cambio de gobierno, que significaba tener que estar anunciando ahora un aumento del 217 po. Tendríamos que triplicar para cumplir porque habían establecido una fórmula anual de ajuste, que implicaba un tarífazo que estaba implicado el dólar. Si el dólar subía, aumentaban las tarifas. Nos convirtió en usuarios dolarizados", dijo el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Otro punto importante en la conferencia fue en referencia a la cesación de pagos sin acuerdo en las negociaciones con los acreedores que ya iniciaron demandas en Estados Unidos y que hoy expira el décimo tercer plazo establecido por la provincia de Buenos Aires para intentar una solución consensuada a su deuda externa de USD 7148 millones.

Axel Kicillof denunció presiones y destacó: “Conocemos de extorsiones y maniobras mediáticas, vamos a hacer una exposición ante la comunidad internacional .La denuncia judicial no es el camino correcto. No contribuye a encontrar una solución. Así y todo continuamos abiertos al diálogo”.

En la misma línea que el Gobernador, el Ministro de Hacienda y Finanzas Pablo López , indicó, “En los últimos días nos enteramos que fueron por la vía judicial e iniciaron demandas en New York. Observamos intransigencias con exigencias de condiciones alejadas de las posibilidades de la provincia. Solicitandonos por ejemplo cupones 7.5 y compromisos a pagar por US$2000 millones.

La provincia no puede afrontar”, agregó. “La vía judicial no va a solucionar el problema. No va a hacer que la provincia de Buenos Aires tenga más capacidad de pago. El ataque mediático no mejora la capacidad de pago. El único camino que vemos posible es seguir buscando una solución consensuada”, continuó y cerró el economista que integra el gabinete de Axel Kicillof.

El martes que pasó el grupo Ad Hoc presentó -mediante el estudio de abogados White&Case- una demanda en los tribunales de Estados Unidos. En los escritos judiciales, que representan las series de bonos de 2005 y 2016 por separado, se indicó que en el último año se les debería haber pagado a los tenedores en capital e intereses US$204,8 millones y US$1900 millones, respectivamente, según cada presentación judicial.

Las demandas fueron presentadas “en relación con el continuado default de los pagos programados de intereses y/o capital bajo cada una de estas series de bonos”. Entre los acreedores que iniciaron acciones legales figura el fondo Amundi y los sistemas de pensión de empleados del estado de Luisiana y del condado de San Bernardino. Los abogados del grupo dejaron saber que en caso de llegar a un acuerdo las demandas se retiran. Pero ese acuerdo aún parece lejano.