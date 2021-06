Julieta Prandi confirmó que la convocaron para Masterchef Celebrity 3

La modelo Julieta Prandi, aseguró haber sido convocada para la tercera edición del reality show mas exitoso del país: Masterchef Celebrity. Prandi, podría sumarse a la producción de la tercera temporada en los próximos días.

"Ya me lo ofrecieron, quizás en algún momento me convencen, no lo sé. Me pone nerviosa la exposición y el tiempo", le dijo a Revista Paparazzi. "Yo cocino, pero así muy caserito. No sé si para las grandes ligas y esas son las grandes ligas. Pero Telefe es mi casa, siempre que me llaman dudo. Vamos a ver", dijo.

Prandi, en broma, se quejó de su actual pareja Emanuel Ortega: "Yo cocino, él hace muchas cosas pero no cocina. Le gusta más lo salado, como los pescados. Nos complementamos”.