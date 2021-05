"Jujuy" Jiménez aprovechó para darle con todo a Cabak otra vez

"Jujuy" Jiménez tuvo un corto vínculo con Horacio Cabak. Juntos condujeron un ciclo donde no se llevaron bien. La modelo, en otras oportunidades ya había mencionado la mala relación que tuvieron y había dicho que no volvería a trabajar con el ahora "maltrecho" conductor.

Hace días que Cabak se encuentra perdido en un lío de presuntas infidelidades y su esposa misma, salió a denunciarlo y a decir que jamás lo perdonará. En medio de eso, era terreno propicio para que Jujuy volviera al ataque.

"Puedo ver y entender distintos tipos de personalidades y modos de manejarse. Creo que también tiene mucho que ver una cuestión generacional y con ver estas cosas machistas muy fuertes”, dijo Jujuy sin poder precisar si Cabak tuvo alguna actitud impropia.

En el programa de José María Listorti, se siguió despachando: "A él le sacás la ficha, que cumple con ciertas características que son evidentes. Él es eso que ven al aire: es un tipo difícil, soberbio, de esas personas que te saludan un día sí y un día no, raro. Y no fluíamos al aire. Creo que a todos en los trabajos nos sucede, en cada rubro hay una cuestión de quien tiene el poder".

Por fin, la bella modelo se privó de seguir golpeando a su ex compañero: "No me gusta hablar mal de las personas, cada uno es como es. Yo soy como me ven y siempre trato de generar buenos climas de laburo. Hoy lo vivo como una experiencia que quedó ahí".