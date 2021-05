Juanse recordó el día que Mick Jagger, pidió conocer a su mujer

Fue en PH, el programa de Andy Kusnetzoff, donde el líder de Ratones Paranoicos, Juanse, recordó la vez que Mick Jagger, pidió en el hotel Sheraton en 1992, conocer a Julia, su mujer.

"Yo me instalé en el Sheraton porque iba a tocar en Vélez. En ese lapso, me dicen que estaba la posibilidad de que se hospede Keith Richards y me preguntaron si me molestaba... ¡digo no! Lo más groso fue que llegó, yo estaba durmiendo y el tipo terminó en la habitación de arriba", contó Juanse.

Respecto al pedido del líder de los Rolling Stones respecto de Julia, recordó: "Ni hablemos de eso. Mi mujer y una amiga de ella estaban en el hotel. Este muerto llegó, la vio y bueno, ella lo saludó. Se fue al front desk y averiguó en dónde estaba. Yo estaba con ella acostado en calzoncillos viendo tele hasta que suena el teléfono y atiendo yo", dijo.

"Escucha lo que me responde. Me dice soy el cantante de The Rolling Stones. Se armó una. Yo salí... no te imaginás. Después se dio cuenta, nos llamó y fuimos los dos a estar con él un rato. Él se enojó. Lo peor de todo es que como yo ya me había hecho amigo de Keith Richards la primera vez que había venido, se armó la grieta", relató Juanse.