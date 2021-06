Jokic anunció que no jugará los Juegos Olímpicos con la Selección de Serbia

No es una buena noticia para el deporte la baja de un atleta de altísimo nivel a una cita importante. El mejor jugador de la última temporada en la NBA, Nikola Jokic, anunció que no estará disponible para jugar en las próximas citas con su selección, dado que necesita descansar. Por ende, aunque su equipo logre clasificarse, no estará presente en los Juegos Olímpicos.

Serbia tiene uno de los equipos más competitivos del mundo en básquet. Varios de sus mejores hombres juegan en la NBA, como Nemanja Bjelica de Miami Heat, Boban Marjanovic de Dallas Mavericks o Bogdan Bogdanovic de Atlanta Hawks.

Pero además, cuenta con estrellas dentro del mundo FIBA, como el talentoso Milos Teodosic de Virtus Bologna de Italia y Vasilije Micic de Anadolu Efes de Turquía. Sin embargo, aún no está clasificado para los Juegos Olímpicos.

Con todas su figuras, es amplio favorito a ganar el torneo preolímpico que se jugará en la capital de su país, Belgrado. Allí tendrá que enfrentar a Italia, República Dominicana, Nueva Zelanda, Puerto Rico y Senegal. Más allá de que le sobran nombres, la baja de Jokic es absolutamente sensible por el año que tuvo.

El pívot de Denver Nuggets comunicó que no se siente en condiciones de afrontar competencias a nivel FIBA tras la temporada en los Estados Unidos: “Este es el momento en que tengo que anunciar que a pesar de mi gran deseo no puedo jugar en la selección. Simplemente, la condición de mi cuerpo requiere una ausencia más prolongada de la cancha para recuperarme”.

Más allá de que todos los fanáticos quieran ver a las principales figuras en los JJ.OO., la necesidad de descanso de Jokic es lógica. Incluso si se obviasen sus particulares condiciones físicas, dado que es un jugador de 2,11 y 129 kg, que realiza un despliegue enorme en la cancha, no podría ignorarse que realizó un esfuerzo particular para llevar a su equipo hasta las semifinales de la Conferencia Oeste.

Jugó todos los partidos de la temporada: 72 de temporada regular y 10 más en playoffs. Desde 2008, ningún MVP había tenido asistencia perfecta.