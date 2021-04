Ivana Nadal es tendencia número uno en Twitter por su rechazo al hisopado

La actriz y presentadora Ivana Nadal, se transformó en tendencia número uno en la red social Twitter, por una serie de posteos que realizó a raíz del hisopado obligatorio que debío hacerse para salir del país.

Nadal expresó allí que: "No es la primera vez que me lo hago, pero es la primera vez que lloro cuando dejan de invadir mi cuerpo por una imposición protocolar. Estoy harta, juro que hacía mucho que no me sentía tran triste", expresó.

La modelo continuó: "Esto tiene que parar, por favor no bajemos los brazos, sigamos alzando la voz para recuperar nuestros derechos. MI CUERPO ES MIO. MI VIDA ES MIA", escribió así, en mayúsculas.

Por supuesto, recibió una serie de críticas, y respondió inmediatamente: "Veo que es necesario aclarar que si tuviese algún síntoma, no viajaría. No necesito chequearlo con un hisopo en el cerebro". Y agregó: "Basta de mentiras, la gente muere de hambre, de encierro, de depresión, de falta de amor".