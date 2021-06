Isabel Díaz Ayuso: "Podemos es un cáncer"

"Mi casa es la tuya" es un programa televisivo de alta audiencia en España, del canal Telecinco. En el, se hizo un extensa entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid y nueva y rutilante estrella del Partido Popular, después de haberse impuesto abrumandoramente en las últimas elecciones.

La entrevista fue en la casa de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso, ya que la protagonista no vio factible hace el programa en su departamento: “Mi casa da para lo que da”, explicó.

“En mi cocina o entra el perro o entráis vosotros”, le dijo Ayuso a su entrevistador. A los pocos minutos de la entrevista salió el nombre de Pablo Iglesias, ex líder de Podemos que se retiró de la política después de la victoria de Ayuso. “Pablo Iglesias iba a la misma universidad (la Complutense de Madrid). Eran los cachorros de Izquierda Unida. Todo lo que he vivido ahora, hace 20 años fue exactamente igual en la universidad”, dijo.

Además, “Nacimos el mismo día. Así te lo digo. Mismo día y mismo año. Lo del horóscopo te lo puedes creer o no pero no tenemos nada que ver”, contó entre risotadas. Pero sentenció respecto de Podemos: "No es que esto sea extremo, es un cáncer".

Respecto a su vida personal, agregó: “He estado casada pero un tiempo muy chiquitito. He tenido alguna pareja estable evidentemente de años. Siempre he sido la misma. Las personas que me han conocido siempre me han visto muy involucrada en el trabajo”, dijo con firmeza.