Invierno complicado: Ahora los infectólogos quieren sacar las ventanillas de los colectivos

"Cerrar las ventanillas y no tener un ambiente ventilado es lo peor que se puede hacer en una pandemia “, dijo Antonio Montero, director científico del Centro de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Frente a la llegada ya confirmada por las autoridades nacionales de la segunda ola y el invierno cada vez más próximo Montero reflexionó “que la gente empieza a cerrar las ventanas para no pasar frío y es exactamente al revés: si es necesario, hay que pasar frío” Además agregó; “Si un profesor que es quien habla, está infectado, sin ventilación la mitad del curso se puede contagiar en dos horas. Si está todo cerrado no importa el distanciamiento, la gente se contagia igual”, Montero explicó que la principal fuente de contagio se produce a través de los aerosoles que una persona infectada de coronavirus transmite al hablar, toser o estornudar, y recordó que el riesgo de transmisión aumenta en un ambiente cerrado. Los casos siguen subiendo día a día y aunque se tenga frío al subir al colectivo, no parece una idea tan descabellada. ¿Se dará?