Interna radical en Córdoba: parece que ganó Negri, pero con flojita asistencia

El radicalismo cordobés viene dando muestras de desgaste, carencia de liderazgos y de organización y muy poca llegada con la gente, incluso con sus propios afiliados. En esta ocasión se elegían autoridades partidarias, y los referentes Mario Negri (presidente del bloque en la Cámara de Diputados de la Nación) y Ramón Mestre (ex intendente de la Capital) fueron juntos, después de haberse enfrentado en 2019 y haber generado un papelón que le costó a Juntos por el Cambio no tener ni chances de ganar la gobernación.

El gran temor de los radicales era no llegar al 10% de asistencia a las urnas, lo que demuestra sus enormes carencias, no ya respecto a los ciudadanos en general, sino de sus propios afiliados. Es que, la Carta Orgánica del partido determina que si no vota el 10% la elección debe repetirse.

Los temores se despejaron por ahora, la cantidad de asistentes rondó (dicen) el 15%, y aunque es un volumen inferior al promedio de una elección en un club de futbol o una asociación profesional, se habría evitado repetir la elección.

Del otro lado, competía contra la ahora dupla Negri-Mestre, Rodrigo De Loredo, un joven legislador local, que decidió desafiar a la burocracia partidaria. El contrincante no da la elección por terminada, dice que el escrutinio todavía esta voto a voto, palo a palo y que todo puede cambiar en un recuento que viene lento y poco claro.