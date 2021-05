Insoportable irregularidad en el informe de casos: hoy fueron 35.399

El Ministerio de Salud de la Nación volvió a difundir el informe epidemiológico diario, que arrojó una cantidad de contagiados en las últimas 24 horas, de 35.399. Lo extraño es la diferencia de mas de 10 mil casos entre ayer y hoy.

Continentalweb suele no brindar el informe los fines de semana, porque se encuentran distorsionados por falencias de carga en las provincias. Pero hoy es miércoles. Debería brindarse alguna explicación de esta enorme diferencia y si es un error de contabilización, debería trabajarse con promedios, porque de este modo no se podrá saber nunca si las restricciones surten efecto o no.

Por otro lado, se informaron 532 nuevos fallecidos, una cifra, en este caso, muy similar a la de ayer. La ocupación de camas de terapia intensiva, se encuentra en el AMBA en el 76,6%, mientras que en el total país, alcanza el 75%.