Independiente le ganó a Huracán 3 a 1 y pasó de ronda

Independiente tenía que ganar. Un desafío que suele quedarle grande, cuando esta obligado a hacerlo, en estos últimos años. Pero esta vez lo hizo, fue superior, salió a imponerse mas allá de las carencias futbolísticas que son evidentes. Dependía de otros, y el destino premió su decisión de salir a dar la cara.

Largó con todo el Rojo, tratando, intentando, jugando. Desarmó la clásica línea de 5 con que solía jugar y puso un 4-3-3 y de los tres volantes, dos eran armadores de juego: Lucas González y Domingo Blanco. Y fue.

A los 6 Velasco de tiro libre, la mandó al lado del palo. Y a los 8, Silvio Romero ejecutó un tiro libre que pegó en la barrera y luego en el travesaño. Pero a los 11 respondió Huracán, con un cabezazo de Cordero que desvió Sosa.

Fue una excepción la llega de Huracán, Independiente seguía yendo y a los 21 tiró un centro rasante Bustos de la derecha y Velasco atropelló la pelota que quedo en las manos del arquero Meza.

Luego, a los 25, jugada similar, deriva hacia la derecha en dirección a Palacios, otro centro rasante y el central del Globo, Moya, atropelló la pelota y la mandó adentro. Independiente merecidamente arriba 1 a 0.

El Rojo después del tanto dejó la pelota, la abandonó a los pies de Huracán. A los 31, Cristaldo de chilena pudo empatarlo. Y a los 44, vino el centro desde la derecha y Cristaldo ahora sí, clavó el empate.

Salió desesperado Independiente y a los 46, Velasco se fue por izquierda, mandó centro a Romero que entraba solo y la mando no menos de 2 metros sobre el travesaño. El Rojo, injustamente, se fue al vestuario quedándose afuera.

El segundo tiempo empezó con Huracán con la pelota, tratando de ir en medio de un barullo. Pero después de los primeros 5 el Rojo empezó a ir de vuelta. A los 7 Palacios desde la izquierda disparó por arriba, pero cerca.

A los 10 minutos "Saltita" González queda mano a mano, lo desplazan con el cuerpo y dispara encima del defensor.

Pero a los 17, Romero de espaldas al arco y al borde del área, se deja chocar de atrás y el árbitro compra. Tiro libre. Ejecuta el propio Romero, medianamente suave, por abajo. pero la barrera saltó, el arquero no vió por donde iba la pelota, y el Rojo 2 a 1.

Trató de volver a remontar Huracán. A los 17 tuvo un tiro libre que ejecutó Cordero y pegó en el travesaño.

El partido parecía opacarse, Huracán la entretuvo en el fondo, la perdió, Velasco la robó, se la dio Romero que lo vio venir a Domingo Blanco de frente, se la entregó servida y Blanco metió el tercero para cerrar el partido.

Los resultados, dijimos al principio, lo acompañaron. Unión que estaba un punto arriba del Rojo al empezar la fecha, debía enfrentar el clásico con Colón, puntero del otro grupo y de juego fluído. Empezó perdiendo en el primer tiempo y consiguió empatarlo en el segundo. No le dio para más. No pasó, pero no perdió el clásico contra un rival mejor.

Talleres también ayudo, porque su rival Lanús, aunque dependiendo de muchos otros rasultados, tenía chances si ganaba y lo intentó. Le ganó 1 a 0 a la T, que terminó clasificando pese a perder.

Independiente dio la medida y viaja a La Plata a enfrentar a Estudiantes. Talleres también pasó y deberá ir contra Colón. Los primeros, Vélez y Boca, lo tienen mas complicado, les tocan Racing y River respectivamente.