Independiente – Boca: un duelo para conocer al gran candidato de la Zona B

A los equipos grandes suele colocárseles en mote de candidatos antes de cada competencia, puramente por su historia. En este caso, además, Independiente tuvo un arranque de torneo mucho más próspero de lo esperable y Boca cuenta con un plantel riquísimo, aunque con resultados y rendimientos más irregulares. A pesar de ello, por jerarquía y hasta presupuesto, suponer que el Rojo es el candidato es equivocado.

Para ambos será un duelo que confirme su potencialidad. Los 12 puntos que lleva el equipo de Julio Cesar Falcioni están por encima de lo esperado. El rendimiento futbolístico tuvo un pico muy alto en el 6 a 0 frente a Sarmiento, pero en el resto de los partidos, el equipo fue más intermitente.

En el último encuentro, el primer choque fuerte que tuvo en el campeonato, perdió 1 a 0 ante Vélez en Liniers, aunque no lo mereció. El entrenador tendrá dos inconvenientes para nada menores de cara al choque con el Xeneize: no contará con Lucas “Saltita” González ni con el capitán Silvio Romero. El volante, titular y pilar esencial de la construcción de juego del Rojo, fue convocado a dos amistosos con la Selección Sub 23. El equipo de Avellaneda lo cedió, pero pierde mucho.

Resulta llamativo que no haya habido convocados de Boca, dado que Nicolás Capaldo, Gonzalo Maroni y Cristian Medina, por ejemplo, tienen edad y nivel. De River tan solo fue llamado Benjamín Rollheiser, pero tampoco le convocaron jugadores de mayor participación, como Julián Álvarez o Álex Vigo.

En ese contexto, el entrenador del Rey de Copas mantiene dudas respecto de reemplazarlo con Domingo Blanco, que ha jugado en el arranque del torneo de buena manera, o con Adrián Arregui, que podría aportarle mayor contención en el medio. Además, todavía no tomó una decisión en la delantera.

En el lugar de Romero podrían ingresar Nicolás Messiniti, quien tuvo una muy buena semana en los entrenamientos y posee características típicas de un centrodelantero, o Alan Velasco, quien definitivamente es un jugador para otra posición, pero que, ante las circunstancias, podría aportar desequilibrio individual aunque no tenga tanta presencia en el área.

En Boca el panorama es más claro. Tras la derrota y la pésima actuación frente a Talleres, el Xeneize le ganó a Defensores de Belgrano por Copa Argentina de manera contundente. Con una formación alternativa, que tuvo a Mauro Zárate y Agustín Obando como máximos destacados, pudo hacerse cargo de la pelota y dominar sin dificultades a un rival refugiado contra su arco, como pocas veces lo había logrado con Miguel Ángel Russo en el banco.

A pesar de ello, la fórmula para el encuentro con el Rojo no saldrá de lo dejado en dicho encuentro, sino de partidos anteriores: repetirá el equipo que empató con River en La Bombonera, con cinco defensores. De ese modo, el entrenador reemplazará a Edwin Cardona que sigue afuera con molestias musculares.

El colombiano, que era el eje de juego de Boca hasta su lesión, fue quien definió en favor de su equipo los dos últimos duelo jugado en el Libertadores de América. Con dos remates geniales de afuera del área, convirtió el 1 a 0 en la Superliga 2018/19 y el 2 a 1 en la Copa Diego Armando Maradona.