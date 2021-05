“In treatment” estrena su cuarta temporada por HBO

La serie basada en un original de la televisión israelí se transformó en un suceso que mostraba la consulta de un psicoanalista, el Dr. Paul Weston, y veíamos a un grupo de pacientes evolucionar y responder a la terapia a la que eran sometidos.

En marzo de 2011 HBO anunciaba, contra todo pronóstico, que la serie no se iba a renovar. Era un producto muy bien criticado y cuyo único costo era el de los actores ya que la escenografía era siempre la misma y, naturalmente, efectos y despliegue técnico no había.

Sin embargo el efecto que consiguió con la crítica no lo acompañó el público. Además, Gabriel Byrne no quería renovar el vínculo por el mucho tiempo que le llevaba el rodaje (recordemos que las temporadas eran de más de 30 episodios) y los showrunners se bajaron del proyecto porque consideraron que ya no tenían nada nuevo que contar.

El público argentino pudo disfrutar de 3 temporadas más cuando la Televisión Pública compró el formato y realizó 113 capítulos entre 2012 y 2014 con Diego Peretti en el sillón del psicoanalista Guillermo Montes y un reparto que incluyó a grandes actores y actrices de nuestro país.

Hace poco más de 7 meses HBO confirmó el regreso de la serie con una mujer, por primera vez, al frente de la consulta. Uzo Aduba (“Mrs América” y “Orange is the new black”) fue la elegida mientras que en la producción estará nuevamente Mark Wahlberg y Hagai Levi (creador israelí de la serie).

La trama de esta nueva temporada está reimaginada en la actualidad en Los Ángeles y presenta un trío diverso de pacientes en sesiones con la Dra Brooke Lawrence, buscando transitar por una variedad de preocupaciones modernas.

Cuestiones como la pandemia global y los recientes grandes cambios sociales y culturales son el telón de fondo del trabajo de Brooke, mientras ella misma lidia con complicaciones en su propia vida personal.

La cuarta temporada tendrá su estreno en HBO el domingo 23 de mayo pero los dos primeros episodios se podrán ver en distintos canales de cable abiertos con el sistema Hora H que implementó WarnerMedia Latin América para que la audiencia pueda disfrutar de los estrenos de las principales series de HBO.

Estas son las fechas, horarios y Canales para ver los primeros dos capítulos de la cuarta temporada de “In treatment” en Argentina Martes 25 de mayo, 22.00h – Space / Miércoles 26 de mayo, 23.00h – Warner Channel -Jueves 27 de mayo, 00.00h - Cinemax / Viernes 28 de mayo, 22.00h – TNT y Sábado 29 de mayo, 23.00h – TNT Series

Por Hernán Méndez

Instagram: @elcolomendez